OPPO K12x 手机预售：骁龙 695、80W+5500mAh、峰值亮度 2100 尼特，1299 元起

IT之家 5 月 14 日消息，OPPO 在今天上架了 K12x 手机，搭载 5500mAh 电池，支持 80W 闪充，有钛空灰和凝光绿 2 款配色，今天上午 10 点开启预售，5 月 20 日 10 点正式开售。K12x 有三个内存与存储版本可选，分别为：

8GB+256GB：1299 元

12GB+256GB：1499 元

12GB+512GB：1799 元

K12x 采用直角边设计，重 191g，厚度为 8.1mm，搭载了一块 6.67 英寸 2400×1080 分辨率的 OLED 直屏，局部峰值亮度可达 2100 尼特，全屏亮度为 1200 尼特，支持湿手触控。

性能方面，K12x 搭载骁龙 695 处理器，该处理器采用台积电 6nm 制程工艺，官方宣称“用四年依然流畅”，最大支持 12GB 内存与 512GB 存储，搭载 5500mAh 电池，支持 80W 闪充。

拍照方面，K12x 采用 5000 万像素主摄与 200 万像素人像镜头，前置摄像头为 1600 万像素。

此外，K12x 还搭载了 3.5mm 耳机孔，音量最高可调至 300%，同时支持 IP54 级防尘防水。

IT之家附详细参数如下：

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