2024 款本田 CBR400R 摩托 5 月 17 日亮相：升级双碟刹盘、全新外观，售 3.6 万元

IT之家 5 月 14 日消息，2024 款本田 CBR400R 摩托售价目前已经公布，官方指导价 3.6 万元，比 2022 款车型价格降低 6000 元，提供熔岩红、极道黑和曜夜黑三种可选，将于 5 月 17 日开幕的 2024 年北京摩托车展中展出。

据介绍，该车采用了全新的外观设计，号称从超级跑车 CBR1000RR-R Fireblade 上汲取灵感，前整流罩号称能够降低骑行者上半身的风阻，整流罩两侧设有进风口，提升高速骑行稳定性。

此外，IT之家注意到该车前轮升级为双碟刹盘以及半热熔子午线轮胎，从正置减震改成了倒置减震，搭载 5 英寸 TFT 显示屏，电控方面升级双通道 ABS 和 HSTC 功能。

参数方面，2024 款本田 CBR400R 的长宽高分别为 2080x765x1145mm，轴距为 1416mm，地间隙 130 毫米，座垫高度 789 毫米，整备质量 194 公斤，油箱容量为 16.1 升，搭载 399 毫升的直列双缸水冷发动机，最大净功率 33 千瓦，峰值扭矩 37 牛・米，最高设计车速为 181 公里 / 小时。

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