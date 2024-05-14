华为余承东：问界 M9 汽车推出新 21 英寸多辐星辉轮毂，配静音轮胎

问界 M9 长宽高分别为 5230/1999/1800 毫米，轴距为 3110 毫米；风阻系数 0.264，提供 5 款颜色，其中两款纯色，三款双拼配色。

动力方面，问界 M9 纯电版 0-100km/h加速时间仅需 4.3s，增程版为 4.9s，搭载 4 活塞固定卡钳，100-0km/h制动距离仅为 34.9m，最大扭矩分别为 673N・m 和 675N・m。问界 M9 系列搭载猫头鹰增强转向技术，转弯半径仅为 5.8 米。