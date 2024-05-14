华为余承东：问界 M9 汽车推出新 21 英寸多辐星辉轮毂，配静音轮胎

IT之家 5 月 14 日消息，华为常务董事、终端 BG 董事长、智能汽车解决方案 BU 董事长余承东今日发布消息，问界 M9 上市 136 天，累计大定突破 8 万台，登顶 4 月 50 万以上豪华车销量榜首，刷新了中国豪华车市场销售纪录。
余承东表示，为了满足大家的多元需求，问界 M9 推出新 21 英寸多辐星辉轮毂，同时搭配静音轮胎，所有订单还未排产的用户可以在 5 月 17 日 24 点之前联系销售顾问进行改配。
IT之家查询 AITO 汽车官网发现，问界 M9 的四个配置都可选 21 英寸多辐星辉轮毂，配前 265/45 R21 静音轮胎 + 后 285/45 R21 静音轮胎。
随后，IT之家查询华为商城获悉，21 英寸多辐星辉轮毂需加价 6000 元，整体轮毂效果如下图所示。
问界 M9 于 2023 年 12 月 26 日上市，2024 年 2 月 26 日开启全国规模交付。主要配置如下：
问界 M9 长宽高分别为 5230/1999/1800 毫米，轴距为 3110 毫米；风阻系数 0.264，提供 5 款颜色，其中两款纯色，三款双拼配色。
动力方面，问界 M9 纯电版 0-100km/h加速时间仅需 4.3s，增程版为 4.9s，搭载 4 活塞固定卡钳，100-0km/h制动距离仅为 34.9m，最大扭矩分别为 673N・m 和 675N・m。问界 M9 系列搭载猫头鹰增强转向技术，转弯半径仅为 5.8 米。
问界 M9 增程版提供 52 度电和 42 度电版本，CLTC 综合续航分别达到了 1402km 和 1362km，纯电续航分别为 275km 和 225km。
问界 M9 纯电版搭载华为“巨鲸”800V 高压电池平台，充电 5 分钟续航 150km，采用 800V 高压碳化硅高效率电机，CLTC 综合续航达 630km。
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