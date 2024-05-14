首个代码大模型国际标准立项通过：中国信通院牵头，联合华为云等

IT之家 5 月 14 日消息，国际电信联盟电信标准分局第十六研究组（ITU-T SG16）近日于法国雷恩召开全体会议，《基于人工智能的代码生成技术要求和评估方法》（后称《方法》）国际标准项目成功获得立项通过。

据介绍，该项目由中国信通院牵头，联合华为云等产学研机构共同提出。该《方法》是国际上首个代码大模型的标准项目。

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《基于人工智能的代码生成技术要求和评估方法》国际标准围绕代码大模型相关的通用能力、专用场景能力和应用成熟度，从输入多样性、任务多样性、语言完备度、结果可接收性、结果准确度等维度，对代码大模型提出全栈技术和管理要求。

华为云表示，此次国际标准项目的成功立项，有助于推动全球范围对代码大模型的整体技术框架形成认同和共识，提升代码大模型的能力，促进代码大模型的规范化应用，同时，此次立项通过标志着我国科技企业在智能化软件工程领域的技术探索受到国际认可。

IT之家注：国际电信联盟（ITU）是国际三大标准化组织之一，其成员包括 190 多个国家、900 多个公司与学术机构，是全球影响最广、参与国家和成员最多、最具权威性的国标标准机构之一。

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