TCL 实业 2023 年营收突破 1200 亿元，同比增长 13%

IT之家 5 月 14 日消息，TCL 近日披露了 2023 年业绩。业绩成绩报告数据显示，TCL 实业营业收入 1203.2 亿元，同比增长 13%；整体毛利率达 20.5%，同比提升 1 个百分点；息税前营业利润达 43.2 亿元，同比增长 51%。

IT之家整理 2023 年 TCL 营收重点信息如下：

智能制造

TCL 电视

TCL 电视采用“TCL + 雷鸟”双品牌战略，2023 年电视全球出货量达 2,526 万台，同比增长 6%，出货量市占率提升至 12.5%，位居全球第二。

中高端产品 TCL Mini LED 电视全球出货量同比增长 180%，TCL 量子点电视全球出货量同比升幅也达至 116%。

TCL 空调

TCL2023 年实现空调全球出货量 1549 万套，同比增长 20%，出货量市场份额全球排名第四 ，实现主营业务收入 240.9 亿元，同比增长 19%。

TCL 智家

TCL 智家则在 2023 年顺利完成了对合肥家电的战略收购，2023 年主营业务收入达 150.1 亿元，同比增长 31%。冰箱冷柜与洗衣机全球出货量分别达 1419 万台和 256 万台，分别同比增长 36% 及 19%。

领域创新

泛半导体领域

TCL 实业旗下格创东智提供全栈式数字化解决方案，2023 年实现主营业务收入 14.5 亿元，同比增长 16%。格创东智在面板、芯片方面构建了智能工厂全栈国产化 CIM 解决方案。

环保领域

TCL 实业旗下 TCL 环保科技在电器电子循环业务、危废处理处置业务、新材料与一般固废循环再利用及环境综合服务等业务细分领域实现主营业务收入 23.6 亿元，同比增长 15%。

TCL 创立于 1981 年，前身为中国首批 13 家合资企业之一“TTK 家庭电器（惠州）有限公司”，最初从事磁带的生产制造。2019 年，TCL 完成资产重组，拆分为 TCL 科技集团股份有限公司（简称“TCL 科技”）和 TCL 实业控股股份有限公司（简称“TCL 实业”）。

TCL 官网显示，旗下业务覆盖个人及家庭、企业及商用产品、行业解决方案以及互联网服务。其中个人及家庭业务拥有电视、空调、冰箱、洗衣机、智能门锁、智能穿戴等系列产品。

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