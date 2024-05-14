华硕 ROG Ally X 掌机曝料：电池增 40%、内存增至 24/32GB，售价 799 美元

IT之家 5 月 14 日消息，消息源 Videocardz 近日发布博文，分享了华硕 ROG Ally X 掌机的更多曝料信息。

华硕 2024 款 ROG Ally 掌机将在 6 月 3 日的台北国际电脑展亮相，该版本掌机将被重命名为“ROG Ally X”，号称“将为要求更高的用户提供更多功能”。

图源：videocardz

华硕 ROG Ally X 游戏掌机是 2023 年款 ROG Ally 的升级版本，处理器和屏幕部分没有变化，只是存储、电池等规格方面有所调整。

消息称华硕 ROG Ally X 游戏掌机只有 Ryzen Z1 Extreme 处理器以及 1TB SSD 存储版本，因此售价不低。

华硕 ROG Ally X 游戏掌机将会配备更大的电池，华硕官方尚未公布其规格，不过该媒体认为电池容量至少增加 40%，内存方面会增加 24GB 和 32GB 两种选择。

ROG Ally X 掌机只有黑色版本，定价 799 美元（IT之家备注：当前约 5785 元人民币），比 ROG Ally 的首发价格贵 100 美元。

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