小米首超三星、华为进入前五，Canalys 称 2024 年一季度全球 TWS 耳机出货量增长 6%

IT之家 5 月 14 日消息，市场研究机构 Canalys 科纳仕咨询今日发布报告称，2024 年第一季度，全球 TWS（真无线）耳机市场出货量达 6500 万，同比增长 6%，前五名分别为苹果、小米、三星、boAt（IT之家备注：印度耳机厂商）和华为。

全球市场，苹果的出货量同比下滑 8%，但仍以 1600 万的出货量稳居第一，市场份额达 25%；小米则是前五厂商里增长最快的，同比增长 61%，首次超过三星，位列第二；三星和印度厂商 boAt 出货量波动不大，分别占据 8% 和 5% 的市场份额；华为出货量达 220 万台，同比增长 13%，超过漫步者进入前五。

国内市场，小米同比增长 76%，占据 20% 的市场份额，位列第一；苹果被小米超越位列第二，华为同比增长 8%，超过漫步者成为第三名，与苹果的份额差距减小，漫步者和倍思分列四五名。

传音在非洲同比增长 84%，占据了非洲一半以上的 TWS 市场；小米在中东欧地区超过苹果成为第一。

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