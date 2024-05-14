长安 Lumin 现提供 5000 元回购补贴，新购车 3.79~5.39 万元

IT之家 5 月 14 日消息，长安汽车宣布为 Lumin 推出最新购车权益，除 10000 元“以旧换新”政府补贴外，还将提供三年溢价回购权益金 5000 元，活动时间为即日起至 2024 年 5 月 31 日。

155 km 清甜款 3.79 万元

210 km 香甜款 4.49 万元

205 km 香沁款 4.69 万元

301 km 蜜沁款 5.39 万元

此外，现在下订 155 公里清甜款车型还可获得价值 950 元交强险，加 588 元可获得价值 2558 元 3.5 千瓦充电桩。

长安 Lumin 定位纯电动微型车，最早于 2022 年 6 月正式上市，当前提供 5 款车型在售，官方指导价区间为 4.99 万-6.99 万元，综合优惠后售 3.79 万元起。IT之家附配置信息：

长安 Lumin 定位纯电动微型车，基于 EPA0 纯电动平台打造，最大亮点在于支持快充，常温下从 30%-80% 快充仅需要 35 分钟，且配备预约充电功能。

该车采用两门四座布局，长宽高分别为 3270mm / 1700mm / 1545mm，轴距 1980mm，外观小巧可爱，前脸大灯造型呆萌。

内饰上，该车拥有三种配色可选，配备三辐式方向盘、10.25 英寸触控屏幕、中控悬浮式液晶屏幕，支持倒车影像、手机互联、语音控制、蓝牙音乐 / 电话等功能。

动力方面，长安 Lumin 提供两种电动机版本，最大功率分别为 30 千瓦和 35 千瓦，最高速度为 101km/h。该车配备磷酸铁锂电池组，提供 CLTC 工况续航 155 公里、205 公里、210 公里、301 公里四个版本。

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