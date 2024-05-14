微软《极限竞速：Motorsport》获推游戏更新 8：调整安全评级机制、改进匹配算法

IT之家 5 月 14 日消息，微软赛车游戏《极限竞速：Motorsport》更新 8 已于北京时间凌晨 1 点正式推送，新的车辆与游戏内活动将于 5 月 16 日早 8 点开启。

本次更新主要带来以下改进：

涂装编辑器支持调整喷漆的哑光程度

自由赛事、私人多人游戏中新增轮胎磨损倍率选项：0.5x-10x

精选多人游戏中安全评级纳入考虑的比赛场次由 10 场增加至 20 场

改进匹配算法，如 S 安全评级的玩家将不会匹配到 E、D 安全评级的玩家

改进 AI 对手的刹车行为

▲ 2019 保时捷 #70 Porsche Motorsport 935

此外，2020 KTM X-Bow GT2 与 2020 兰博基尼 Essenza SCV12 两款赛车从 Forza GT 系列赛中移除，加入现代车厂赛车系列赛；2019 保时捷 #70 Porsche Motorsport 935 加入 Forza GT 系列赛。

值得注意的是，官方本次还调整了以下赛车的平衡：

官方称正在将 Forza GT 中的赛车区分组别，计划今年夏季做出调整。

▲ 美孚 1 号合作

《极限竞速》为庆祝美孚 1 号 50 周年，更新了枫树谷赛道的广告牌样式，此外还对枫树谷与中俄亥俄赛道作出众多修复。

生涯模式新增赛道玩具之旅赛事，带来以下奖励车辆：

2019 Ginetta G40 Junior

2015 Porsche Cayman GTS

2013 Caterham Superlight R500

2019 Elemental RP1

2019 Porsche #70 Porsche Motorsport 935

此外，玩家购买下述车辆还将享受 7 折优惠：

2019 Ginetta G40 Junior：5 月 16 日至 5 月 23 日

2015 Porsche Cayman GTS：5 月 23 日至 5 月 29 日

2013 Caterham Superlight R500：5 月 29 日至 6 月 6 日

2019 Elemental RP1：6 月 6 日至 6 月 13 日

VIP 玩家购买下述车辆可享 85 折优惠：

2014 BAC Mono：5 月 16 日至 6 月 13 日

2016 Lotus 3 Eleven：5 月 16 日至 5 月 23 日

1996 Porsche 996 GT1：5 月 23 日至 5 月 29 日

1994 Mazda Miata：5 月 29 日至 6 月 6 日

2016 Brabham BT62：6 月 6 日至 6 月 13 日

IT之家附本月的限时精选线上赛事列表如下：

此外，劲敌赛事也获得更新：

据介绍，新赛道将于 6 月在游戏更新 9 中到来。

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