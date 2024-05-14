索尼 PS5 全球出货量达 5930 万台，预计本财年将首次出现年度下滑

IT之家 5 月 14 日消息，索尼今日公布了 2023 财年第四季度财报，截至 2024 年 3 月 31 日，PS5 全球出货量已达到 5930 万台。

在截至 2024 年 3 月 31 日的三个月内，PS5 出货量为 450 万，同比减少了 180 万，全财年 PS5 出货量达到了 2080 万，同比增加了 170 万。IT之家注意到，索尼预计本财年（截至 2025 年 3 月 31 日）的 PS5 销量约为 1800 万台，首次出现年度下滑。

截至 2024 年 3 月 31 日，PSN 月活用户数达 1.18 亿，比上一财年同期的 1.08 亿活跃用户增加了 1000 万。

而在上一财季，PS5 和 PS4 游戏软件总销量为 7260 万，比上一财年同期的 6800 万软件销量增加了 460 万。第一方游戏销量为 1230 万，比上一财年同期的 950 万增加了 280 万。77% 的软件销售额是来自数字下载，比上一财年同期增长了 7%。

索尼表示，《绝地潜兵 2》现已成为 PlayStation 有史以来销售最快的游戏，其销量“远远超出预期”，在上市后的 12 周内在 PC 和 PS5 上售出了 1200 万份。

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