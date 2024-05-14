【IT之家评测室】七彩虹隐星 G15 24 游戏本评测：便宜实在，还有二次元隐姬陪伴

5 月 9 号，七彩虹正式推出一款隐星游戏本家族的新成员 —— 七彩虹隐星 G15，主打二次元风格 + 硬核性能路线，硬件采用 i7-13620H 处理器 + RTX 4060 显卡的组合，定位 5000-6000 元价位。预算合适且感兴趣的朋友，可以借本文来了解一下它的性能表现和游戏体验如何。

外观设计

七彩虹隐星 G15 作为隐星家族新成员，这次推出了二次元偶像隐姬，主打二次元风格，这点从产品的包装上就能看出。

七彩虹隐星 G15 的包装盒采用紫色 + 黑色的撞色视觉效果，正面印有身穿科技风机甲服饰的白毛少女“隐姬”，2 条大大的麻花辫还有一部分染成了紫色。黑色部分则印有 COLORFUL 的 Logo 和游戏笔记本的英文。

七彩虹隐星 G15 整体延续了隐星系列的模具设计，拥有碳原灰和雾岛白两种配色，IT之家拿到的是碳原灰配色。A 面以“宇宙飞船”为灵感的白色装饰条 + 镜面幻彩装饰带做了居中对称设计，底部印有竖向书写的 COLORFUL Logo，转轴与 AB 面相连，掀起后屏幕有略微悬浮的视觉效果。

尺寸方面，七彩虹隐星 G15 为 15 寸的机身，三围分别是 358.9*257.6*24.05mm，裸机重量 2.32kg，属于标准的游戏本。

掀开 A 面，B 面搭载了一块 3 面窄边框的雾面屏，屏占比达到了 86%，底部边框居中位置印有白色 COLORFUL Logo，自带壁纸是一张穿梭在 COLORFUL 星球和宇宙间的隐姬，科幻风 + 二次元风格互相结合，很有意境。

屏幕顶部居中位置则是 1MP 的摄像头。

屏幕参数上，七彩虹隐星 G15 配备的是一块 15.6 英寸、16:9 比例 IPS 屏幕，拥有 2.5K 分辨率，165Hz 刷新率以及 100% sRGB 色域。

通过屏库网查询屏幕型号，发现这是一块来自京东方的屏幕面板，标称亮度 300nit，对比度 1000:1。

IT之家实测其 sRGB 色域容积和色域覆盖均达到了 99.9%，Adobe RGB 和 DCI P3 色域覆盖分别为 67.3% 和 70.1%，属于标准的高色域屏幕，色彩表现不错。

七彩虹隐星 G15 的 C 面采用了一块白色背光的全尺寸键盘，自带数字小键盘区，键帽部分为白色字符 + 四周透白设计，可以更好体现灯光效果。C 面顶部和四周还做了硬朗风的线条装饰。

实体电源键放在键盘上方居中位置，并做成倒三角形状和不规则 Logo 灯设计，更有辨识度。

面积较大的触控板位置偏左，表面为光滑的塑料材质，按压反馈表现尚可。

七彩虹隐星 G15 的 D 壳上方是面积超大的进风口，其中右侧做了镂空处理，可以看到内部露出的 2 个大号风扇。D 壳三边做了斜切倒角，底部两侧斜切部分有一对扬声器开孔，整体设计还是很有特色的，简约又不土气。

接口方面，七彩虹隐星 G15 为两侧布局设计，背部仅有一个出风口。

机身左侧从左到右依次是电源接口，2 个 USB 3.2 Type-A 接口，一个 3.5mm 音频接口。

机身右侧从左到右依次是 USB3.2 Gen2 Type-C 接口，RJ45 网口，USB 3.2 Type-A 接口以及 HDMI 接口。

七彩虹隐星 G15 标配一块体积较小的分离式 180W 黑色电源适配器，重量 560g 左右。

性能表现

这次的隐星 G15 在配置上采用了经典的 i7-13620H 处理器 + RTX 4060 显卡的组合，算是目前最主流的搭配之一。

i7-13620H 是一款基于 H45 平台的标压处理器，采用 intel 7 制程工艺，10 核心 16 线程，最高睿频可达 4.9GHz，24MB 三级缓存。

GPU 方面，RTX 4070 拥有 8GB 显存、3072 个 CUDA 核心，基于 NVIDIA Lovelace 架构，支持光线追踪、DLSS 3.5 等技术，支持满功耗 140W 释放。

测试之前，老规矩先看散热。拆下 D 壳后可以看到，七彩虹隐星 G15 采用了双风扇、双热管的散热设计，且两把风扇都放在了右侧。

左侧热管下方是 2 个内存插槽，标配 2 条美光 8GB DDR4 3200MHz 内存，最高可扩展至 64GB，具体内存跑分入下图所示。

原装固态的读写和拷贝分数基本都在 45000MB/s-50000MB/s之间，内存延迟为 78.2ns，L3 缓存延迟为 18.8ns，表现中规中矩。

内存插槽右侧有一根原装的西部数据 SN540 固态硬盘，512GB 容量。上方还有一个空的固态插槽被隐藏在黑色绝缘纸下面。固态硬盘实际性能如下图所示。

顺序读取速度为 3500MB/s左右，顺序写入速度为 1600MB/s左右，表现一般。

再右侧是来自英特尔的 AX101 Wi-Fi 6 (802.11ax) 无线网卡，理论最大协商速度为 600Mbps。

最下方则是一整条额定 62Wh 的电池组。看完隐星 G15 的内部结构之后，大家对它的散热应该有个大致了解，那么实际的性能释放表现如何呢？直接上跑分说话。

首先是 10 分钟单烤 FPU，一开始 CPU 瞬时功耗最高能有 115W，温度也直上 98 度，随着时间增加，功耗最终稳定在 60W 左右，CPU 温度也降到了 76 度附近，此时 P 核频率为 3.5GHz。这种保守的功耗策略，自然也换来了较为凉爽的表面温度，整机表面最高温度只有 40 度，键盘面温度均低于 35 度。

然后是 10 分钟单烤 GPU，GPU 功耗始终保持在 100W，GPU 温度则是 82.5 度，显存温度 82 度，GPU 频率 1800MHz，整体表现符合 RTX 4060 的预期水平。

最后是双烤测试，由于压力较大我们直接烤 20 分钟，CPU 一开始能跑到 65W，随后下降至 42W，此时 CPU 的 P 核频率为 2.6GHz，温度保持在 77 度。GPU 这边依旧可以保持在 100W 的功耗，GPU 频率小幅提升至 1875MHz，GPU 温度则是 80.7 度，显存温度 80 度。也就是说整机性能释放能达到 140W 左右。这样看，两根 10mm 加粗热管 + 双高密度涡轮扇叶确实能压住 i7-13620H 加 RTX 4060 的这套硬件组合。

接下来就是理论性能跑分了，在 CineBench R23 的测试中，CPU 单核分数为 1826 分，多核分数为 16021 分，符合 i7-13620H 的预期水平。

我们也通过 CrystalMark 最新推出的 Retro 性能基准测试工具，对隐星 G15 的整体性能做了测试，CPU 单核分数 12456 分，多核分数 120134 分，综合分数为 22235 分，下方还有更加具体的硬盘和 2D、3D 图形性能表现，大家手上如果有其它硬件的跑分，也可以自己进行对比和参考。

在 3D Mark 的测试中，基于 DX12 的 Time Spy Extreme 项目七彩虹隐星 G15 得到了 5064 分的显卡分数。

而在基于 DX11 的 Fire Strike Extreme 项目中，显卡分数则达到了 12352 分，两组成绩与IT之家历史测得的 RTX 4060 表现基本一致。

考验光追性能的 Port Royal 测试中，RTX 4060 获得了 5421 分的成绩。

当然，考验 GPU 性能稳定性的 Time Spy 压力测试也有安排，七彩虹隐星 G15 最终以 97.5% 的成绩通过了测试。

在日常办公性能上，我们通过 PC Mark 10 现代办公基准测试项目进行考察，实测其 3 个项目得分均突破 1W，综合成绩则达到了 7064 分，应付各类日常办公绰绰有余。

游戏实测

既然定位是游戏本，游戏表现自然是最重要的。IT之家这次依旧选取 6 款游戏进行实测。

七彩虹隐星 G15 这次重做了控制中心，样式更加炫酷，功能和视觉上则尽可能的简化。整个控制中心一共只有 3 个部分，右侧为常驻的系统硬件状态展示区，用户可通过此面板了解电脑主要硬件的工作状态。

控制中心左侧则分为系统模式和显示模式 2 个标签页，在系统模式下，用户可随意在办公、游戏和狂暴模式 3 个性能档位间切换，顺应不同的使用场景。而显示模式实际就是显卡模式切换，七彩虹隐星 G15 支持双显三模切换。以下游戏测试环节，均在狂暴模式 + 独显直连设置下进行。

首先是在线竞技游戏的代表《CS2》，以 1080P 分辨率 + 默认高画质运行游戏，游戏平均帧数达到了 234 帧，1% Low 帧为 87 帧，平均延迟则是 10ms。

切换到 2.5K 分辨率之后，游戏平均帧数为 164 帧，1% Low 帧为 47 帧，平均延迟增加至 16ms。游戏在 1080P 分辨率下的 1% Low 帧比较正常，但 2K 分辨率下降的有点多，整体的平均帧数略微偏低，看来较为保守的 CPU 性能策略，对游戏的帧数表现确实有一定影响。

在另一款在线竞技游戏《彩虹六号：围攻》中，分别以 1080P 分辨率 + 高画质、2.5K 分辨率 + 高画质运行游戏自带的基准测试，游戏平均帧数分别达到了 356 帧和 261 帧，结论和《CS2》基本一致，高帧畅玩没有问题，但如果 CPU 的功耗给得再足些，帧数表现会更好。

接下来是 2 款光栅游戏，在经典动作冒险游戏《古墓丽影：暗影》中，采用 2.5K 分辨率 + 最高画质运行，开启 DLSS 选项并选择质量档，自带基准测试的平均帧数为 115 帧。

而在另一款压力更大的动作冒险游戏《刺客信条：奥德赛》中，采用 2.5K 分辨率加极高画质运行，自带基准测试的平均帧数为 62 帧，传统的光栅 3A 游戏难不倒七彩虹隐星 G15。

然后是 2 款光追游戏，在今年推出日式 RPG《如龙 8》中，以 2.5K 分辨率加最高画质运行游戏，并采用 Frame View 抓取游戏数据，此时游戏平均帧数来到了 71 帧，1% Low 帧为 49 帧。

接着我们打开 DLSS 2 选项，选择画质优先，DLSS 3 选项也同步开启，此时游戏平均帧数提升到了 118 帧，1% Low 帧也达到了 63 帧，性能提升明显。

最后是压力最大的《赛博朋克：2077》，以 2.5K 分辨率 + 超级画质运行游戏，自带基准测试的游戏平均帧数为 53 帧，距离 60 帧畅玩还差一点。

随后我们切换到超级光追画质，打开 DLSS 2 选项至平衡档，同步开启 DLSS 3，此时游戏平均帧数来到了 64.88 帧，游戏体验好了不少。

总结

如果你对硬件的每一分性能都非常看重，那么七彩虹隐星 G15 或许并非是最佳选择，毕竟通过上面的拆解和实测，大家能够看到这款笔记本的一些硬件局限性，比如 CPU 功耗较为保守，内存、硬盘、电池规格上的取舍。但如果你预算比较有限，希望能 5000 元出头的价格拿下一款性价比很高的游戏本，畅玩 2.5K 下的各种游戏，那么七彩虹隐星 G15 完全能够满足你。

5000-6000 价位，能够覆盖多数玩家朋友的价格承受区间，同时还有隐星系列成熟的模具加持，产品力不用担心。作为初代新品，七彩虹隐星 G15 选择在包装和壁纸上打造虚拟二次元偶像隐姬形象打差异化，这是好事。不过，今后希望可以看到七彩虹能够基于隐姬的形象推出更有个性化的外观设计，周边外设，这样喜爱二次元的朋友无疑又多了一个不错的选择。

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