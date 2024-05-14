首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 数码之家>电脑硬件

SK 海力士、三星电子：整体 DRAM 生产线已超两成用于 HBM 内存

2024/5/14 16:39:24 来源：IT之家 作者：溯波（实习） 责编：溯波
评论：

IT之家 5 月 14 日消息，据韩媒 Hankyung 报道，两大存储巨头 SK 海力士、三星电子在出席本月早前举行的投资者活动时表示，整体 DRAM 生产线中已有两成用于 HBM 内存的生产

相较于通用 DRAM，HBM 内存坐拥更高单价，不过由于 TSV 工艺良率不佳等原因，对晶圆的消耗量是传统内存的两倍乃至三倍。内存企业唯有提升产线占比才能满足不断成长的 HBM 需求。

正是在这种“产能占用”的背景下，三星电子代表预计，不仅 HBM 内存，通用 DRAM（如标准 DDR5）的价格年内也不会下降

SK 海力士再次确认，根据截至今年底的生产能力，目前该企业已经完成了对 2025 年 HBM 内存产能的分配；

三星电子方面则称自身 HBM 订单情况和对手大致相同，也已售罄，并预估明年不会出现 HBM 内存供过于求的情况。

三星电子代表确认该公司 HBM4 内存计划于明年完成开发，2026 年实现量产，并表示三星电子计划在 HBM4 内存中开始应用混合键合。

IT之家稍早前的报道中提到，SK 海力士认为其在 HBM4 上就应用混合键合的可能性不大，持有同三星电子不一致的观点。

此外，两家企业均对企业级固态硬盘市场持乐观态度，三星电子方面的代表认为相关需求的增长将是长期趋势。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：三星电子SK海力士DRAMHBM内存固态硬盘

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用