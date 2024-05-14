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消息称欧加（OPPO、一加）试产三块硅负极双电芯：100W 有线快充，确定量产

2024/5/14 17:29:59 来源：IT之家 作者：归泷（实习） 责编：汪淼
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IT之家 5 月 14 日消息，博主 @数码闲聊站 今日发布微博称，欧加试产三块硅负极双电芯，5700mAh、5800mAh、6100mAh，全员支持 100W 有线充，正代旗舰线会做无线充，这三块是确定量产落地。

同时，他还表示，“实验室容量加到了 6500mAh”。还准备更小的方案，特殊直屏和轻薄机型的选择

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有网友在评论区中留言，表达了对双电芯设计电池寿命的担忧，博主表示“循环次数已经提上去了，甚至比常规单电芯还强”。

另外，对于什么时候上 7000mAh 电池，博主表示，“需要等 6500mAh 电池落地之后”。

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IT之家注意到，OPPO 今日开启了 OPPO K12x 手机预售，该手机配备 5500mAh 电池，支持 80W 快充；OPPO Reno 12 系列手机也会配备 5000mAh 电池及 80W 快充技术。

此次欧加试产支持 100W 快充的硅负极双电芯电池，意味着 OPPO 将发力续航领域，意图提高用户对手机的感知体验。

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关键词：硅负极双电芯欧加OPPO电池

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