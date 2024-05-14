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首页 > 安卓之家>安卓手机

一加 12 手机安卓 15 Beta 开发者预览版更新发布，不建议普通用户升级

2024/5/14 18:21:09 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：泓澄
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感谢IT之家网友 软媒新友2168428 的线索投递！

IT之家 5 月 14 日消息，一加今天下午发布安卓 15 开发者预览版计划，宣布为一加 12 开放升级，仅建议开发者尝鲜，不建议普通用户刷入此版本。

  • 一加 12 Android 15 Beta 是基于 Google Android 15 Beta 开发的系统。

  • Android 15 开发者预览版本将会适配最新的 Google GMS 包，与 GMS 包重复的原生功能应用将不再保留。

  • 升级到 Android 15 Beta 后，手机存储将被格式化，全部资料包括音乐与图片将会清除，请开发者提前备份好资料。

  • 一加 12 版本需为 14.0.0.700 及以下，才能升级到 Android 15 Beta。14.0.0.700 以上的版本无法升级 Android 15 Beta，请降级后再通过本刷入方式升级。

IT之家图赏

▲ 一加 12 IT之家图赏

具体刷入方式如下：

  • 进行手机系统升级操作前，备份数据到电脑或云端

  • 通过 PC 端下载 Android 15 Beta 升级固件包，并将该升级固件包拷贝到手机存储根目录中

  • 打开手机的设置 -> 关于本机 -> 版本信息 -> 连续点击版本号 7 次

  • 打开手机的设置 -> 关于本机 -> 最上方“软件更新”卡片 -> 右上“⋮”图标 -> 点击 本地安装 -> 点击 左上角“≡”菜单按钮

  • 点击下方的机型名称 -> 找到页面最下方的压缩包，点击并选择 “立即解压”键

  • 等待解压完成点击 “立即安装”键

  • 等待手机重新启动，成功升级到 Android 15 Beta

升级固件包

▲ Android 15 Beta 升级固件包

当前版本系统存在以下已知问题：

  • 蓝牙连接存在部分兼容性问题

  • 特定场景下 Wi-Fi 概率性无法连接打印机

  • 智能解锁功能无法使用

  • 特定场景下相机部分功能显示异常

  • 部分场景下与 PC、PAD 跨屏互联时功能异常

  • 部分三方应用存在闪退等兼容性问题

  • 特定场景下存在稳定性问题

  • 特定场景下软件商店闪退

  • 个人热点修改安全性设置后概率性无法打开

  • 截屏预览时马赛克自动打码功能失效

  • 相机拍照后照片不显示 ProXDR 按钮

  • 屏幕分辨率 QHD / FHD 切换后下拉状态栏快捷开关大小异常，可切换至原分辨率恢复（路径：设置 > 显示与亮度 > 屏幕分辨率 选择 QHD / FHD ）

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关键词：一加12安卓15

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