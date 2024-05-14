一加 12 手机安卓 15 Beta 开发者预览版更新发布，不建议普通用户升级

IT之家 5 月 14 日消息，一加今天下午发布安卓 15 开发者预览版计划，宣布为一加 12 开放升级，仅建议开发者尝鲜，不建议普通用户刷入此版本。
一加 12 Android 15 Beta 是基于 Google Android 15 Beta 开发的系统。
Android 15 开发者预览版本将会适配最新的 Google GMS 包，与 GMS 包重复的原生功能应用将不再保留。
升级到 Android 15 Beta 后，手机存储将被格式化，全部资料包括音乐与图片将会清除，请开发者提前备份好资料。
一加 12 版本需为 14.0.0.700 及以下，才能升级到 Android 15 Beta。14.0.0.700 以上的版本无法升级 Android 15 Beta，请降级后再通过本刷入方式升级。
具体刷入方式如下：
进行手机系统升级操作前，备份数据到电脑或云端
通过 PC 端下载 Android 15 Beta 升级固件包，并将该升级固件包拷贝到手机存储根目录中
打开手机的设置 -> 关于本机 -> 版本信息 -> 连续点击版本号 7 次
打开手机的设置 -> 关于本机 -> 最上方“软件更新”卡片 -> 右上“⋮”图标 -> 点击 本地安装 -> 点击 左上角“≡”菜单按钮
点击下方的机型名称 -> 找到页面最下方的压缩包，点击并选择 “立即解压”键
等待解压完成点击 “立即安装”键
等待手机重新启动，成功升级到 Android 15 Beta
当前版本系统存在以下已知问题：
蓝牙连接存在部分兼容性问题
特定场景下 Wi-Fi 概率性无法连接打印机
智能解锁功能无法使用
特定场景下相机部分功能显示异常
部分场景下与 PC、PAD 跨屏互联时功能异常
部分三方应用存在闪退等兼容性问题
特定场景下存在稳定性问题
特定场景下软件商店闪退
个人热点修改安全性设置后概率性无法打开
截屏预览时马赛克自动打码功能失效
相机拍照后照片不显示 ProXDR 按钮
屏幕分辨率 QHD / FHD 切换后下拉状态栏快捷开关大小异常，可切换至原分辨率恢复（路径：设置 > 显示与亮度 > 屏幕分辨率 选择 QHD / FHD ）
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