骨伽预热乘风 MX600 Mini 机箱：支持背插 M-ATX 主板，标配双 160 风扇

IT之家 5 月 14 日消息，骨伽即将推出乘风 MX600 Mini 机箱。

乘风 MX600 Mini 延续了乘风 MX600 上的前板风扇导流坡设计，在支持背插 M-ATX 主板的同时标配两颗用于前面板的 160mm 规格风扇。

IT之家整理该机箱规格如下：

乘风 MX600 Mini 机箱采用五面镂空 + 左侧透设计，四面均设有防尘网。

该机箱标配的 160mm 风扇转速区间 400~1600 RPM，最大风量 110CFM，最大风压 1.5mmH 2 O。

除此之外，该机箱还包含 8 个风扇位：

顶部支持安装 3 个 120mm 风扇或 2 个 140mm 风扇，支持 360/280 冷排；

背板支持安装 1 个 120mm 风扇；

电源仓上方支持安装 2 个 120mm 风扇；

主板右侧支持安装 2 个 120mm 风扇和 240 冷排。

乘风 MX600 Mini 机箱为 5 扩充插槽规格，对 CPU 散热限高 175mm，电源限长 180mm，不在主板右侧安装风扇 / 冷排的情况下兼容 380mm 长显卡，否则兼容 255mm 长显卡。

存储扩展方面，骨伽为该机箱在主板背面提供了一个 2.5 英寸硬盘位，此外在电源仓部分还有一个可移动的 3.5/2.5 英寸双盘位硬盘架。

IO 接口方面，骨伽 MX600 Mini 机箱在机箱右侧顶部配置了 1 个 USB 3.2 Gen2 Type-C 接口，2 个 USB 3.0 Type-A 接口，此外还有一个 3.5mm 二合一音频接口。

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