阿里巴巴 2024 财年营收 9411.7 亿元，同比增长 8%

IT之家 5 月 14 日消息，阿里巴巴发布 2024 财年第四季度及全年财报。财报显示，阿里巴巴四季度营收 2218.7 亿元，同比增长 7%，市场预期 2198 亿元。归属于普通股股东的净利润为 32.7 亿元。净利润为 9.19 亿元，同比下降 96%。

截至 3 月底，阿里巴巴 2024 财年营收为 9411.7 亿元，同比增 8%。归属于普通股股东的净利润为 797.41 亿元。净利润为 713.32 亿元，同比增长 9%。

阿里巴巴在财报中披露，截至 2024 年 3 月 31 日，员工总数为 204,891 人，截至 2023 年 12 月 31 日为 219,260 人。

阿里巴巴宣布派发约 40 亿美元的 2024 财年股息，继续回购，Q4 以 48 亿美元回购了 5.24 亿股普通股，2024 财年已回购 125 亿美元（IT之家备注：当前约 905 亿元人民币）股份，持续提升股东回报。

阿里巴巴称，阿里重回健康增长轨道：淘天线上 GMV 双位数增长，阿里云核心公共云产品收入双位数增长、AI 相关收入实现三位数同比增长，海外电商收入实现 45% 的同比强劲增长。这证明“用户为先、AI 驱动”的战略方向和聚焦主业的投入策略见效，面向未来展现出良好发展势头。

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