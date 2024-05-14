微信平台进一步规范“自媒体”信息来源标注

IT之家 5 月 14 日消息，IT之家从“微信珊瑚安全”微信公众号获悉，为整治“自媒体”无底线博流量问题，维护网上信息内容传播良好秩序，微信平台进一步加大对“自媒体”违规行为的治理力度，开展“清朗・整治 ' 自媒体 ' 无底线博流量”专项，重点打击蹭炒热点、造谣传谣等违规行为。专项启动以来，共处置违规内容 13067 条，处置账号 212 个，视违规情况结合专项要求与平台规则，采取包括禁言、封号、限制“粉丝”新增等处置。

为避免引发用户误读，平台进一步规范“自媒体”信息来源标注，创作者在发布内容时，可以根据具体情况自主选择标识。平台也会通过站内信的形式，提醒创作者准确标注信息来源，已标注的视频底部将会显示相关提示。对于未规范进行内容标注的账号，平台将会进行提醒并限制未规范打标内容的传播，对平台多次提醒仍未规范打标的“自媒体”账号，将依照平台规则进行处置。

微信称，平台鼓励优质内容创作，对于剧情演绎、人工智能生成等内容平台提供了相关技术能力，进一步帮助创作者打标，也避免造成用户混淆。创作者可通过“内容为 AI 技术制作，虚构内容请谨慎甄别”“内容为虚构剧情，仅供娱乐”标识对发布内容进行打标提醒。对于未规范进行内容标注的账号，平台将会进行提醒并限制未规范打标内容的传播，对平台多次提醒仍未规范打标的“自媒体”账号，将依照平台规则进行处置。

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