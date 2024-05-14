现代汽车集团一季度利润首次超越大众集团，登顶全球第二

IT之家 5 月 14 日消息，据 KoreaTimes 报道，韩国现代汽车集团（Hyundai Motor Group）2024 年一季度营业利润首次超越大众集团，成为全球第二大盈利汽车制造商，标志着其发展历程上的一个重要里程碑。

现代汽车集团旗下三大汽车制造商 —— 现代汽车、起亚汽车和捷尼赛思，在第一季度实现了 6.98 万亿韩元（IT之家备注：当前约 369.24 亿元人民币）的合并营业利润，这一数字略微高于同期大众集团的约 6.78 万亿韩元。

丰田汽车则以超过现代 2 万多亿韩元的巨大优势稳居榜首。然而，现代汽车集团在营业利润率方面超越了丰田汽车。现代汽车集团的营业利润率为 10.4%，位居全球汽车制造商之首。同期丰田汽车的营业利润率为 10%，通用汽车和大众集团的营业利润率分别为 8.7% 和 6.1%。

这一最新成就得益于现代汽车集团多元化的汽车产品线以及利润丰厚的豪华车销量增长。韩华投资证券分析师 Kim Sung-rae 表示：“集团旗下 SUV 车型和捷尼赛思品牌的销量占比有所增加，助力其销售额增长。”

此前韩媒公布的数据显示，现代汽车今年一季度全球市场销量已经超过 100 万辆，包括 SUV 车型以及混动车型销量增幅明显。而起亚汽车同期在全球销量超过 75 万辆，比去年同期微跌 1% 左右。2023 年，现代汽车集团全球总销量达到 730 万辆，而在今年，集团制定的年度目标是销售额同比增长 2%。

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