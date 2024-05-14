因诱导年轻玩家消费，荷兰监管机构对 Epic Games 罚款 112.5 万欧元

IT之家 5 月 14 日消息，荷兰消费者和市场管理局 (ACM) 对《堡垒之夜》开发商 Epic Games 处以罚款，原因是该公司向年轻玩家施压进行游戏内消费。

根据 ACM 的最新公告，他们对 Epic Games 开出了两张罚单，总计金额为 112.5 万欧元（IT之家备注：当前约 878.6 万元人民币）。裁决指出，Epic Games 利用了未成年人容易受操纵的心理，采用了诸如“非法”的诱导性广告和具有误导性的倒计时器等不公平手段。针对这两种违规行为，ACM 均开出了 56.25 万欧元的罚款。

除了这两项违规行为之外，ACM 还指出 Epic Games 采用了多种可以被称之为“黑暗模式”的设计功能。监管机构表示，即使倒计时结束，玩家仍然可以购买某些物品。“该促销活动过于复杂，并且在 24 小时倒计时的压力下，玩家根本无法理解这些内容，” 公告中写道。

“向儿童提供产品的企业有责任意识到，儿童对某些激励手段特别敏感，” ACM 的卡特娅・海曼斯・范登伯格 (Cateautje Hijmans van den Berg) 表示，“在热门游戏《堡垒之夜》中，儿童的弱点被利用，从而被迫进行消费。通过这项裁决，我们发出一个明确的信号：儿童应该能够在没有过度压力的情况下享受网络游戏，Epic Games 的这些做法损害了数字经济的信任。”

据荷兰科技媒体 Tweakers 报道，Epic Games 在一份声明中表示他们不同意 ACM 的裁决，并将提起上诉。Epic Games 提到，16 岁以下的账户未经许可无法进行真实货币购买，并且无法使用某些社交功能。

在案件解决之前，Epic Games 表示荷兰的《堡垒之夜》玩家将无法购买商店中发售时间少于 48 小时的物品。此外，Epic Games 再次确认他们将移除虚拟商店中的倒计时器，这也是该公司上个月就承诺过的事情。

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