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惠普战 X 14 / 16 酷睿版笔记本 5 月 20 日开售：酷睿 Ultra 处理器，7499 元起

2024/5/14 21:58:18 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：泓澄
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IT之家 5 月 14 日消息，惠普战 X 14 / 16 酷睿版笔记本现已上架，搭载酷睿 Ultra 处理器，5 月 20 日 10:00 开售，7499 元起。

惠普战 X 主视觉

战 X 14 酷睿版

  • Ultra 5 125H / 32GB / 1TB / 2.5K 120Hz：7499 元

  • Ultra 7 155H / 16GB / 1TB / 2.5K 120Hz：7999 元

  • Ultra 7 155H / 32GB / 1TB / 2.5K 120Hz：8499 元

  • Ultra 7 155H / 32GB / 1TB / FHD 触屏：8999 元

  • Ultra 7 155H / 32GB / 1TB / 2.5K 120Hz / 5G 网络：9499 元

  • Ultra 7 165H / 32GB / 1TB / 2.5K 120Hz：11999 元

战 X 16 酷睿版

  • Ultra 5 125H / 16GB / 1TB / 2.8K 120Hz OLED：7999 元

  • Ultra 5 125H / 32GB / 1TB / 2.8K 120Hz OLED：7999 元

  • Ultra 7 155H / 32GB / 1TB / 2.8K 120Hz OLED：9499 元

IT之家注：惠普页面信息标准较为混乱，上述配置及价格信息仅供参考。

14 寸屏幕

国行战 X 14 酷睿版笔记本搭载 14 英寸 2.5K 120Hz DreamColor 屏，拥有 500 尼特亮度，覆盖 100% DCI-P3 色域。

16 寸屏幕

国行战 X 16 酷睿版笔记本搭载 16 英寸 2.8K 120Hz 屏，拥有 400 尼特亮度，覆盖 100% DCI-P3 色域。

内部拓展性

新机搭载双 DDR5 SO-DIMM 内存插槽，最高支持 64GB DDR5 5600 内存与 PCIe 4.0 固态硬盘。

机身设计

两款机器的厚度均为 19.3mm 起，14 英寸版本重 1.42kg 起，16 英寸重 1.9kg 起。

接口配置

惠普战 X 提供两个雷电 4、两个 USB-A、HDMI 2.1 与 3.5mm 耳麦接口，14 英寸电池容量为 56Wh、16 英寸容量为 76Wh，均搭载 500 万像素 IR 摄像头。

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关键词：战X惠普笔记本

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