新款起亚 EV6 发布，续航更长、设计更时尚

IT之家 5 月 14 日消息，时隔三年，起亚 EV6 电动汽车迎来改款，新款车型在续航里程、配置以及外观设计方面均进行了升级。

作为起亚首款基于现代 E-GMP 平台打造的纯电动车，EV6 在 2021 年 3 月上市。随着去年 EV3、EV4 和 EV5 等下一代电动车型的发布，EV6 的更新换代势在必行，以融入起亚最新的家族式设计语言。

外观方面，新款 EV6 最引人注目的升级之一是采用了起亚 Star Map Signature Lighting 全新日间行车灯，该设计此前已应用于 EV9 和 EV5 等车型。

新车还采用了更加动感的翼形保险杠设计以及经过重新设计的轮毂，车尾部也采用了呼应车头设计的星图式尾灯，同样采用了类似的翼形设计。

新款 EV6 的电池容量有所提升，由之前的 77.4kWh 增加到 84kWh。得益于第四代电池技术的应用，韩国市场版本的新款 EV6 续航里程可达 494 公里，相比老款车型的 475 公里有所增加。同时，由于能量密度的提升，新款车型充电速度也更快，通过 350 千瓦快充，新款 EV6 可在 18 分钟内将电量从 10% 充至 80%。

动力部分，新车将提供单电机和双电机两种动力供消费者选择，其中后置单电机最大功率 168 千瓦，峰值扭矩 350 牛・米；双电机四驱版综合功率为 239 千瓦，峰值扭矩为 605 牛・米。

内饰方面，新款 EV6 配备了起亚最新的 ccNC 信息娱乐系统，支持 Apple CarPlay 和 Android Auto。此外，新系统还集成了远程智能泊车辅助 2 代 (remote smart parking assist 2) 和语音识别等基于 SDV 的功能。

起亚还通过使用“频率感应式减震器”和优化的电机噪音控制系统，提升了新款 EV6 的驾乘舒适性，打造更加静谧的驾驶环境。而得益于全景式曲面显示屏、重新设计的方向盘以及升级的无线充电面板等新元素的加入，新款 EV6 的内饰空间也变得更加豪华现代。

在韩国市场，新款 EV6 Long Range 和 Light 版型的起售价为 5540 万韩元（IT之家备注：当前约 29.3 万元人民币），Air 版型的起售价为 5824 万韩元（当前约 30.8 万元人民币），Earth 版型的起售价为 6252 万韩元（当前约 33.1 万元人民币）。

新款 EV6 还推出了拥有运动化外观、专属 20 英寸轮毂以及新增前部 LED 中央灯带的 GT-Line 版本，其起售价为 6315 万韩元（当前约 33.4 万元人民币）。新款 EV6 预计将于 6 月份上市销售。

作为参考，现款起亚 EV6 在中国市场共有 4 款车型在售，售价区间为 28.28-43.98 万元。

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