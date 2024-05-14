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赛睿推出寒冰新星 Arctis Nova 5 头戴式无线耳机：超 100 种游戏音频预设，139.99 美元

2024/5/14 22:49:53 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：泓澄
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IT之家 5 月 14 日消息，赛睿今日发布寒冰新星 Arctis Nova 5 头戴式无线游戏耳机，提供超 100 种游戏音频预设，售价 139.99 美元（IT之家备注：当前约 1014 元人民币）。

耳机主视觉

Arctis Nova 5 无线耳机带来了全新的 Nova Companion App 配套应用，支持超 100 种游戏音频预设调节。

配套应用程序

新款耳机支持蓝牙 5.3 / 2.4GHz 接收器无线连接，在游玩游戏时手机音频仍保持连接，一键即可切换。

一键切换

赛睿为 Arctis Nova 5 无线耳机配备 USB-C 无线接收器，支持 PC、PlayStation、Switch 等多种设备使用（IT之家注：仅 Arctis Nova 5x 支持 Xbox）。

设备支持

新款耳机提供 60 小时续航时间，采用 40mm 动圈单元与 ClearCast Gen 2.X 麦克风，提供三个版本：

  • Arctis Nova 5：139.99 美元（当前约 1014 元人民币）

  • Arctis Nova 5P：为 PlayStation 打造，139.99 美元（当前约 1014 元人民币）

  • Arctis Nova 5x：Xbox 官方授权，139.99 美元（当前约 1014 元人民币）

耳机版本

部分海外媒体称该耳机售价为 129.99 美元（当前约 941 元人民币），但目前赛睿官网显示为 139.99 美元（当前约 1014 元人民币），暂未公布国行发售计划。

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