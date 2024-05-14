赛睿推出寒冰新星 Arctis Nova 5 头戴式无线耳机：超 100 种游戏音频预设，139.99 美元

IT之家 5 月 14 日消息，赛睿今日发布寒冰新星 Arctis Nova 5 头戴式无线游戏耳机，提供超 100 种游戏音频预设，售价 139.99 美元（IT之家备注：当前约 1014 元人民币）。

Arctis Nova 5 无线耳机带来了全新的 Nova Companion App 配套应用，支持超 100 种游戏音频预设调节。

新款耳机支持蓝牙 5.3 / 2.4GHz 接收器无线连接，在游玩游戏时手机音频仍保持连接，一键即可切换。

赛睿为 Arctis Nova 5 无线耳机配备 USB-C 无线接收器，支持 PC、PlayStation、Switch 等多种设备使用（IT之家注：仅 Arctis Nova 5x 支持 Xbox）。

新款耳机提供 60 小时续航时间，采用 40mm 动圈单元与 ClearCast Gen 2.X 麦克风，提供三个版本：

Arctis Nova 5：139.99 美元（当前约 1014 元人民币）

Arctis Nova 5P：为 PlayStation 打造，139.99 美元（当前约 1014 元人民币）

Arctis Nova 5x：Xbox 官方授权，139.99 美元（当前约 1014 元人民币）

部分海外媒体称该耳机售价为 129.99 美元（当前约 941 元人民币），但目前赛睿官网显示为 139.99 美元（当前约 1014 元人民币），暂未公布国行发售计划。

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