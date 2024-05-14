雷蛇猎魂光蛛 V3 X 竞技版键盘发布：全新雷蛇 BOX 光轴，899 元

IT之家 5 月 14 日消息，雷蛇今晚发布猎魂光蛛 V3 X 竞技版（Huntsman V3 X Tenkeyless）键盘，搭载全新雷蛇 BOX 光轴，国行售价 899 元。

雷蛇猎魂光蛛 V3 X 竞技版键盘搭载雷蛇 BOX 光轴，具有“接近闪电级触发速度和零回弹延迟”、约 1 亿次按键敲击寿命，新型“盒式”设计确保了键帽的稳定性。半透明轴体可提供更明亮的 RGB 灯效。

雷蛇段落 BOX 光轴：1.5 毫米触发键程、55 克触发压力

雷蛇线性 BOX 光轴：1.2 毫米触发键程、38 克触发压力

雷蛇为这款键盘配备了铝合金顶板、双色注塑 ABS 键帽与 Chroma RGB 灯效。

雷蛇猎魂光蛛 V3 X 竞技版键盘采用 87 键 TKL 布局，支持 1000Hz 有线回报率，重量约为 741 克，国行售价 899 元。

IT之家注意到，雷蛇尚未于海外发布该款键盘，目前仅上线国内社交媒体与电商平台。

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