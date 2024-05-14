首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 数码之家>电脑硬件

雷蛇猎魂光蛛 V3 X 竞技版键盘发布：全新雷蛇 BOX 光轴，899 元

2024/5/14 23:20:51 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：泓澄
评论：
感谢IT之家网友 手写的从前 的线索投递！

IT之家 5 月 14 日消息，雷蛇今晚发布猎魂光蛛 V3 X 竞技版（Huntsman V3 X Tenkeyless）键盘，搭载全新雷蛇 BOX 光轴，国行售价 899 元。

键盘主视觉

雷蛇猎魂光蛛 V3 X 竞技版键盘搭载雷蛇 BOX 光轴，具有“接近闪电级触发速度和零回弹延迟”、约 1 亿次按键敲击寿命，新型“盒式”设计确保了键帽的稳定性。半透明轴体可提供更明亮的 RGB 灯效。

  • 雷蛇段落 BOX 光轴：1.5 毫米触发键程、55 克触发压力

  • 雷蛇线性 BOX 光轴：1.2 毫米触发键程、38 克触发压力

雷蛇 BOX 光轴

雷蛇为这款键盘配备了铝合金顶板、双色注塑 ABS 键帽与 Chroma RGB 灯效。

铝合金顶板

ABS 键帽

雷蛇猎魂光蛛 V3 X 竞技版键盘采用 87 键 TKL 布局，支持 1000Hz 有线回报率，重量约为 741 克，国行售价 899 元。

配置参数

IT之家注意到，雷蛇尚未于海外发布该款键盘，目前仅上线国内社交媒体与电商平台。

京东雷蛇猎魂光蛛 V3 X 竞技版 线性红轴 游戏机械键盘 899 元直达链接

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：光轴键盘雷蛇猎魂光蛛Huntsman

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用