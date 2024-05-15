谷歌 Chrome 126 浏览器将引入 Gemini Nano 本地模型，可生成评价、简介和推文等

IT之家 5 月 15 日消息，谷歌公司在今天召开的 I / O 2024 开发者大会上，宣布 Chrome 126 浏览器将引入 Gemini Nano，可以在本地实现文本生成等功能。

谷歌去年为 Pixel 8 和 Pixel 8 Pro 手机推出了轻量级 Gemini Nano 模型，可以在本地运行。

谷歌为了在 Chrome 浏览器上使用 Gemini Nano，进一步针对浏览器调整优化了模型，大幅提升了加载模型的速度。

用户在 Chrome 126 浏览器中可以调用 Gemini Nano，直接生成产品评论、社交媒体帖子和其他简介。

IT之家注：微软去年也在 Edge 中加入了人工智能助手 Copilot，让你可以提问并总结屏幕上的信息。与 Chrome 浏览器中的 Gemini Nano 不同，Edge 中的 Copilot 不在设备上本地运行。

谷歌还宣布将在 Chrome DevTools 中提供 Gemini 功能，开发人员可以用它来调试和调整应用程序。Gemini 可以解释错误信息，并就如何解决编码问题提供建议。

2024 谷歌 I/O 开发者大会专题

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