VMware Fusion Pro 及 Workstation Pro 即日起对个人用户免费开放

IT之家 5 月 15 日消息，博通于 2023 年 11 月完成了 690 亿美元（IT之家备注：当前约 4995.6 亿元人民币）对云计算公司 VMware 的收购，合并后的 VMware 宣布云服务全面取消“永久许可证”并改为订阅制，引起用户不满。

除此之外，VMware 现在又做出了一个小小的但很有诚意的让步：Workstation Pro 和 Fusion Pro 产品现在起将免费供个人用户使用。

VMware Workstation Pro 可供 Windows 或 Linux 用户使用，而 Fusion Pro 可供基于 Intel CPU 或 Apple M 系列处理器的 Mac 电脑使用。

即日起，VMware 的 Pro 应用将提供两种许可模式：“免费个人使用”以及针对企业和组织的“付费商用订阅”。IT之家注：用户可以自行决定是否订阅，而且 VMware 也强调这两个版本之间没有功能差异，唯一的可视性差异是免费版本会显示“此产品仅供个人使用”提醒。

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