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影驰海外推出 OMEGA GL / GLX 系列电源：覆盖 500W-1200W 多种功率

2024/5/15 8:29:12 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：泓澄
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感谢IT之家网友 华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 5 月 15 日消息，影驰于海外市场推出 OMEGA GL / GLX 系列电源，覆盖 500W、650W、850W、1000W、1200W 多种功率。

影驰 OMEGA GL 系列电源

影驰 OMEGA GL 系列电源

影驰 OMEGA GL 系列电源提供 GL500S 与 GL650S 两款型号，采用非模组设计，通过 80 PLUS 铜牌与 Cybernetics 铜牌认证。

两款型号

该款电源采用 105°C 电容，提供 OCP、OVP、UVP、OTP、OPP、SCP 等多种保护功能。

电容

保护功能

影驰 OMEGA GLX 系列 ATX 3.0 电源

影驰 OMEGA GLX 系列 ATX 3.0 电源

影驰 OMEGA GLX 系列 ATX 3.0 电源提供 GLX850、GLX1000 与 GLX1200 三款型号，采用全模组设计，通过 80 PLUS 铜牌与 Cybernetics 金牌（850W）/ 铂金牌（1000W、1200W）认证。

三款型号

影驰 OMEGA GLX 系列电源采用 ATX 3.0 标准，提供 PCIe 5.0 12VHPWR 接口。

最新标准

IT之家注意到，该款电源采用日系 105°C 电容与全模组设计。

日系 105°C 电容

全模组设计

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