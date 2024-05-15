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东芝 HAMR、MAMR 机械硬盘技术双双突破 30TB 大关，后者业界首次实现 11 盘片

2024/5/15 9:23:27 来源：IT之家 作者：溯波（实习） 责编：溯波
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IT之家 5 月 15 日消息，东芝近日宣布其成功展示了 32TB HAMR 机械硬盘和 31TB MAMR 机械硬盘。

IT之家注：

  • HAMR 即热辅助磁记录，全称 Heat Assisted Magnetic Recording，通过近场光局部加热磁盘来增强磁记录能力；

  • 而 MAMR 意为微波辅助磁记录，全称 Microwave Assisted Magnetic Recording，使用微波来增强机械硬盘的磁记录能力。

宣传图

东芝的 32TB HAMR 机械硬盘采用 10 盘片设计，并采用了 SMR 叠瓦磁记录技术，这使得其存储密度同希捷的魔彩盒 3+ HAMR 平台基本相同，后者的 10 碟 SMR 版本容量同样是 32TB。

东芝预计从 2025 年开始出样其 HAMR 机械硬盘。外媒 Blocks & Files 在报道中称，这些出样产品容量将为 28~30TB，未达到 32TB，因此可能是传统的 CMR 磁记录版本。

东芝确认其 31TB MAMR 机械硬盘业界率先实现了 11 盘片设计，配合 SMR 和改进的信号处理技术，推动该机械硬盘的存储密度达到每盘片 2.8TB。

东芝在新闻稿中赞扬了同盘片制造商 Resonac 公司（由原昭和电工 SDK 改组而来）以及磁头制造商 TDK 的长期密切合作。

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关键词：东芝机械硬盘

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