火狐浏览器 Firefox 发布 126.0 版本更新：一键复制洁净链接、M3 Mac 启用 AV1 解码

IT之家 5 月 15 日消息，火狐浏览器 Firefox 126.0 版本现已发布，面向所有用户推出。

本次更新带来一项“不带站点跟踪的复制”功能，可以从嵌套 URL 中删除参数。

该功能还包括对阻止复制链接（包括来自主要购物网站的链接）的 300 多个跟踪参数的扩展支持，帮助用户在分享链接时，远离这些网站跟踪器。

Firefox 现已支持内容编码：zstd（zstandard 压缩）。这是 Web 内容 broti 和 gzip 压缩的替代方案，并且可以在相同 CPU 使用率下提供更高的压缩级别，或者降低 CPU 使用率并获得相同级别的压缩。这一技术在 Facebook 等网站上被大量使用。

IT之家注意到，Firefox 126.0 还支持了加泰罗尼亚语翻译，并在 macOS 上为 M3 Mac 启用 AV1 硬件解码加速。

Firefox 126.0 还增加了一项名为遥测（telemetry）的功能，可以按类别创建搜索聚合计数，从而为搜索功能开发提供广泛的信息。这些类别基于 20 种高级内容类型，例如“体育”、“商业”和“旅行”。这些数据不会与特定用户相关联，并将使用 OHTTP 进行收集，以删除作为潜在识别元数据的 IP 地址不会进行任何分析，也不会与第三方共享任何数据。

Mozilla 官方还称，Firefox 125 版本中添加的 URL 粘贴建议功能已暂时禁用。一旦性能问题得到解决，该功能将在未来版本中重新启用。

Firefox 126.0 进行了多项 Bug 修复，还添加了对屏幕唤醒锁定 API 的支持。

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