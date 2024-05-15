亚马逊最赚钱业务人事变动：AWS CEO 离职，现任销售、营销和全球服务副总裁接任

IT之家 5 月 15 日消息，亚马逊公司 CEO 安迪・贾西（Andy Jassy）14 日宣布，AWS（Amazon Web Services、亚马逊云服务）CEO 亚当・塞利普斯基（Adam Selipsky）结束三年任期后将离职，于 6 月 3 日离开亚马逊。

塞利普斯基今年 57 岁，在 AWS 工作了 14 年，在他的领导下，AWS 实现了快速增长，从他上任前一年的 454 亿美元销售额翻倍至 2023 年的 908 亿美元（IT之家备注：当前约 6573.92 亿元人民币），运营利润也几乎翻倍至 246 亿美元（当前约 1781.04 亿元人民币）。

▲ AWS 销售额（深蓝色为塞利普斯基任内）

AWS 的领导者选择非常重要，因为云计算业务占亚马逊整体利润的六成。现任销售、营销和全球服务副总裁马特・加尔曼 (Matt Garman) 将于 6 月 3 日起接任 AWS CEO，他在 2005 年夏天作为实习生进入亚马逊，并于次年全职加入公司。

虽然 AWS 在美国云市场中占有最大份额，但其主导地位正受到微软快速增长的 Azure 服务的压力，Azure 服务受益于与 OpenAI 的合作提供的 AI 产品，而谷歌也在年度开发者大会上推出新的 AI 服务。

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