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Sensor Tower：《原神》收入大涨，腾讯、网易、米哈游位列中国手游发行商全球收入前三

2024/5/15 10:13:16 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 5 月 15 日消息，Sensor Tower 数据显示，2024 年 4 月共 39 个中国厂商入围全球手游发行商收入榜 TOP100，合计吸金 20.7 亿美元（IT之家备注：当前约 149.87 亿元人民币），占本期全球 TOP100 手游发行商收入 40.2%。

据介绍，由于《原神》4.6 版本“两界为火，赤夜将熄”上线，4 月 24 日当天游戏日流水达到今年以来的最高值，游戏 4 月收入环比增长 68%，同样是今年以来收入最高的月份。得益于此，米哈游收入相应环比增长 7%，回归全球手游发行商收入榜前五，稳居中国手游发行商收入榜前三。

除此之外，FirstFun《Last War:Survival Game》过去半年收入保持高速增长，4 月环比提升 16% 逼近 1.2 亿美元，跻身全球手游畅销榜第 6 名，蝉联出海手游畅销榜冠军。

莉莉丝新游《AFK Journey》于 3 月底在海外部分市场上线后收入快速增长，空降 4 月出海手游收入榜第 10 名，成为莉莉丝旗下收入最高的手游产品，带动莉莉丝收入环比增长 22%。

分析师还提到，由于与《碧蓝档案》联动开启，《雀魂》游戏日活跃用户和月活跃用户随即创下新的纪录，4 月收入环比激增 305%，悠星网络收入相应增长 18%，排名前进 5 位至榜单第 14 名。

随着《问道》手游开启 8 周年活动，以及在国内市场推出新游《航海王：梦想指针》，4 月雷霆游戏移动端收入环比增长 16%，排名前进 3 位至第 23 名。

此外，网易非对称竞技手游《第五人格》在上市 6 周年之际日流水和月收入双双创下新的纪录，4 月收入环比增长 52%，位列榜单第 12 名。

随着 5.1 版本更新，新英雄卡莉丝塔、新皮肤等上线，《英雄联盟手游》收入迎来又一轮峰值，4 月游戏内购收入环比提升 24%，位列国内 iOS 手游畅销榜第 6 名。

榜单之外，入围全球收入 TOP100 的中国手游发行商依次是：竞技世界盛昌网络完美世界游卡网络智明星通冰川游戏哔哩哔哩多益网络 和 雅乐科技 共 39 家厂商。

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关键词：手游Sensor Tower

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