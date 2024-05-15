Sensor Tower：《原神》收入大涨，腾讯、网易、米哈游位列中国手游发行商全球收入前三

IT之家 5 月 15 日消息，Sensor Tower 数据显示，2024 年 4 月共 39 个中国厂商入围全球手游发行商收入榜 TOP100，合计吸金 20.7 亿美元（IT之家备注：当前约 149.87 亿元人民币），占本期全球 TOP100 手游发行商收入 40.2%。

据介绍，由于《原神》4.6 版本“两界为火，赤夜将熄”上线，4 月 24 日当天游戏日流水达到今年以来的最高值，游戏 4 月收入环比增长 68%，同样是今年以来收入最高的月份。得益于此，米哈游收入相应环比增长 7%，回归全球手游发行商收入榜前五，稳居中国手游发行商收入榜前三。

除此之外，FirstFun《Last War:Survival Game》过去半年收入保持高速增长，4 月环比提升 16% 逼近 1.2 亿美元，跻身全球手游畅销榜第 6 名，蝉联出海手游畅销榜冠军。

莉莉丝新游《AFK Journey》于 3 月底在海外部分市场上线后收入快速增长，空降 4 月出海手游收入榜第 10 名，成为莉莉丝旗下收入最高的手游产品，带动莉莉丝收入环比增长 22%。

分析师还提到，由于与《碧蓝档案》联动开启，《雀魂》游戏日活跃用户和月活跃用户随即创下新的纪录，4 月收入环比激增 305%，悠星网络收入相应增长 18%，排名前进 5 位至榜单第 14 名。

随着《问道》手游开启 8 周年活动，以及在国内市场推出新游《航海王：梦想指针》，4 月雷霆游戏移动端收入环比增长 16%，排名前进 3 位至第 23 名。

此外，网易非对称竞技手游《第五人格》在上市 6 周年之际日流水和月收入双双创下新的纪录，4 月收入环比增长 52%，位列榜单第 12 名。

随着 5.1 版本更新，新英雄卡莉丝塔、新皮肤等上线，《英雄联盟手游》收入迎来又一轮峰值，4 月游戏内购收入环比提升 24%，位列国内 iOS 手游畅销榜第 6 名。

榜单之外，入围全球收入 TOP100 的中国手游发行商依次是：竞技世界、盛昌网络、完美世界、游卡网络、智明星通、冰川游戏、哔哩哔哩、多益网络 和 雅乐科技 共 39 家厂商。

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