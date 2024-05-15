小米 Redmi Pad Pro 平板“浅湾蓝”配色 5 月 17 日上线

IT之家 5 月 15 日消息，小米 Redmi 品牌今日官宣旗下 Redmi Pad Pro 平板电脑将于 5 月 17 日上线配色“浅湾蓝”。
IT之家查询获悉，此次新品属于换色产品，整体配置与此前发布的 Redmi Pad Pro 平板保持相同。产品配置信息如下：
性能：高通骁龙 7s Gen2 处理器，最高支持 8GB+256GB 内存组合。
屏幕：12.1 英寸 2.5K+120Hz LCD 屏，亮度 600 尼特，多档可变刷新率，获中国质量认证中心视觉健康友好度 S++ 认证、三重莱茵护眼认证等。
电池：10000mAh 电池，支持 33W 快充及反向充电功能。
软件：出厂搭载小米澎湃 OS，支持 5G 网络共享、无线副屏、键鼠共享等生态互联功能。
配件：灵感触控笔（4096 级压感，书写延迟最低 5ms）、Redmi 首款键盘式双面保护壳。
Redmi Pad Pro 平板价格信息如下：
Redmi Pad Pro 6GB + 128GB 1499 元
Redmi Pad Pro 8GB + 128GB 1699 元
Redmi Pad Pro 8GB + 256GB 1899 元
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