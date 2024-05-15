厂商秋野地回应“长城炮车主被卡脖身亡”：电动帐篷上升过程中用户进入帐篷内发生意外

IT之家 5 月 15 日消息，5 月 13 日，网友反映成都一长城炮汽车车主被电动车顶帐篷卡脖不幸身亡，质疑车辆存在隐患，该事件引发网络热议。

今日上午，秋野地（厦门）户外装备科技有限公司发布声明：

一直以来我们秉承着产品安全严控，为用户提供优质服务的理念，对此，我们将持续尽全力积极配合相关部门的调查工作，并对遇难者家属提供一切可能的支持。

秋野地品牌作为山海居露营帐篷的开发者，在事故发生当日组织团队赶赴现场，配合各方调查，经多方信息初步了解，本次事故是在电动帐篷上升过程中，用户进入帐篷内发生意外。

2024 年 5 月 11 日，成都一位用户使用山海居帐篷时发生意外伤亡，秋野地品牌对此高度重视，对于本次事故我们深感痛心，对遇难者表示沉痛的哀悼，向其家属表示最诚挚的关切。

与此同时，长城炮官方也发布声明：

2024 年 5 月 11 日，成都用户在使用山海居车顶帐篷过程中发生意外事故，我们高度重视并深感痛心，对于遇难者表示沉痛哀悼。

一直以来，长城皮卡秉承为用户负责的态度，全方位保障用户权益。目前，我们正在密切关注本事件的调查进展，将全力协助秋野地品牌，积极配合相关部门的调查工作，并对家属提供一切需要的支持。

有关此次意外事故的事件进展，请以秋野地（厦门）户外装备科技有限公司的公告为准。