英伟达黄仁勋 2024 财年薪酬总额暴涨 60%，达 3420 万美元

IT之家 5 月 15 日消息，英伟达发布的文件显示，CEO 黄仁勋 2024 财年的总薪酬为 3420 万美元（IT之家备注：当前约 2.48 亿元人民币），高于 2023 财年的 2140 万美元和 2022 财年的 2370 万美元。黄仁勋的基本工资保持相对稳定，略低于 100 万美元，但薪酬大幅增加。

在过去的一年里，英伟达公司的股票上涨了 240%，黄仁勋获得的年度股票奖励总额为 2670 万美元（当前约 1.93 亿元人民币），而在前一年这笔奖励为 1970 万美元。

▲ 英伟达股票

除此之外，由于 2024 财年英伟达公司收入超过了“超额补偿计划目标”，黄仁勋还获得了 400 万美元（当前约 2896 万元人民币）的非股权激励计划补偿，他在 2022 财年同样获得该补偿，但 2023 财年没有获得。

其他来源的补偿大约 250 万美元（当前约 1810 万元人民币），其中包括 220 万美元的安保、咨询、监控和司机服务。英伟达表示，由于首席执行官的高知名度，并根据董事会独立评估的高管安保计划，英伟达为黄仁勋先生提供安保保护。

黄仁勋的收入比 AMD 和英特尔的同行们要高。AMD CEO 苏姿丰在 2023 年的总薪酬为 3040 万美元，而英特尔 CEO 帕特・基辛格的收入为 1690 万美元。

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