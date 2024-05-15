国行诺基亚 235 4G 手机开售：200 万像素、Type-C 接口，399 元

IT之家 5 月 15 日消息，国行诺基亚 235 4G 手机正式开售，手机采用 200 万像素复古相机，金属机身，并升级 Type -C 接口，首发价 399 元。

诺基亚 235 4G 在京东、天猫、拼多多、抖音、快手等平台同步开售。IT之家附配置信息如下：

诺基亚 235 4G 手机配备 200 万像素摄像头，拥有闪光灯，支持参数调节，官方称“怀旧风格让氛围感拉满”。

手机采用全金属质感机身设计，表面拥有三层金属涂层，整机质感有所提升。

诺基亚 235 4G 手机配备了一块 2.8 英寸 IPS 屏幕，支持双卡双待双 4G 全网通 VoLTE 语音通话（中国移动、中国联通、中国电信、中国广电）。

手机采用大按键设计，按键支持数字、九键拼音及笔画显示。

诺基亚 235 4G 手机采用 Type-C 充电接口，支持双面插拔充电；手机预设高音量模式，支持 9 级音量调节。

诺基亚 235 4G 手机还支持移动支付，用户可通过右键快捷键或功能表开启移动支付，点击付款码，即可使用支付二维码或条形码。（IT之家注：首次使用，需要用智能手机扫码绑定，支持设置每日消费额度）

手机配备 64MB+128MB 内存组合，内置 1450mAh 电池，容量相比上一代提升 26%，支持智能省电模式。

手机还支持快捷按键启动手电筒、呼叫亲情号码及打开静音模式：

数字键“1~8”：设置亲情号码

方向键“上”：打开手电筒

字符键盘“#”：快速静音

诺基亚 235 4G 手机预装 S30 + 系统，内置录音机，支持通话录音，文件可通过蓝牙传输备份。

该手机还预置外放收音机、喜马拉雅、咪咕音乐等应用软件，支持：通讯黑名单、MP3 播放器、日历、闹钟、世界时钟、倒计时、计算器、农历、单位换算、背光调节、贪吃蛇、浏览器等功能。

官方表示，该手机主键拥有 300000 次寿命；耳机支持 3000 次插拔；USB 支持 6000 次插拔；滚筒测试 200 次；冷热冲击-40℃~85℃测试时长 24 小时。

诺基亚 235 4G 手机原价 439 元，预售首发价 399 元。

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