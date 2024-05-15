华为 Pocket 2 手机用户免费获赠 1 年 HUAWEI Care+ 服务权益

IT之家 5 月 15 日消息，华为终端官宣 Pocket 2 机型“618 感恩回馈”活动，将赠送 HUAWEI Care + 权益服务。

IT之家附活动详情信息如下：

用户未购买过 HUAWEI Care +

未购买过 HUAWEI Care + 权益服务的 Pocket 2 用户可免费领取 1 年期 HUAWEI Care + 权益。

用户已购买 HUAWEI Care +

已购买 HUAWEI Care + 服务权益的 Pocket 2 用户可免费领取延长服务包一年和华为卡片全能充电器一个（颜色随机）。

华为 Pocket 2 手机是华为于今年 3 月发布的竖向折叠手机，搭载了 Mate 60 同款的海思麒麟 9000S 处理器；支持超强灵犀通信和双向北斗卫星消息；配有 6.94 英寸 2690*1136 分辨率 1-120Hz 自适应刷新率 OLED 屏幕，最高 2200nits 亮度。

手机采用“珍珠双环”设计，拥有大溪地灰、洛可可白、芋紫（素皮）、雅黑（素皮）4 款配色，重量 199g，厚度 7.35mm。

华为 Pocket 2 后置 50MP 主摄（f / 1.6 光圈，OIS）+ 12MP 超广角微距（f / 2.2 光圈）+8MP 直立长焦（3 倍光学变焦，f / 2.4 光圈，OIS）+ 超光谱摄像头。

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