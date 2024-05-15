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佳能 EOS R1 官宣：EOS R 系统首款全画幅专微旗舰相机，计划年内上市

2024/5/15 12:10:23 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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感谢IT之家网友 猪肉拉面独立摄影师 的线索投递！

IT之家 5 月 15 日消息，佳能今日宣布，正在开发 EOS R 系统首款全画幅专微旗舰机型 EOS R1

它采用了新开发 DIGIC Accelerator 加速处理器，加上现有的 DIGIC X 数字影像处理器和新开发 CMOS 图像感应器，共同组成新的影像处理系统，并在自动对焦和其他功能方面大幅度提升。

佳能表示，EOS R1 是一款面向专业人士的专微相机，满足包括体育赛事、新闻报道和视频制作等广泛领域的一线专业人员的高要求，计划 2024 年内上市。IT之家将跟进新机后续消息。

外媒 Canonrumors 爆料了该相机的信息：

  • 机身符合人体工程学设计，相对此前佳能 EOS R3 更大

  • 采用较之此前相机更大的 OLED 背屏，并具有彩色肩屏

  • 采用 4500 万像素的 CMOS，佳能认为这是兼顾数据传输速度与画质的最优解

  • EVF 分辨率是佳能迄今为止最高的，并且可能具有“超高刷新率”

  • 具备双 CFe 卡槽

  • 搭载全新自动对焦系统

  • 视频功能和固件将由 Cinema EOS 团队开发

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关键词：佳能相机EOS R1

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