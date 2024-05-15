梅赛德斯 AMG GT 43 Coupé 车型海外上市：2.0T 四缸轻混动力，11.8388 万欧元起

IT之家 5 月 15 日消息，梅赛德斯-AMG 最新的入门级 GT 跑车 AMG GT 43 已在德国上市，Coupé 车型起价为 118388 欧元（IT之家备注：当前约 92.6 万元人民币），比保时捷 911 便宜一点。



AMG GT 43 保时捷 911

动力（马力） 421+14 385 扭矩（NM） 500 450 最高时速（km/h） 280 293 零百加速（秒） 4.6 4.2 油耗 L / 100km 10.3 10.3 重量（kg） 1,790 1,580 价格（欧元） 118388 122493

这款车型取消了经典的 V8 发动机，换装了一台 2.0 升四缸涡轮增压发动机，在电动涡轮增压器的帮助下可输出 310 kW 的最大功率。

与以往的 V8 版本不同，全新 AMG GT 43 取消了全轮驱动系统，仅提供后轮驱动版本。同时，为了凸显其独特定位，新车还采用了经过重新设计的外观套件。

这款史上首辆搭载四缸发动机的 AMG GT 被定位为“纯粹驾驶者的座驾”。尽管在动力上有所减弱，梅赛德斯仍将其描述为“拥有敏捷过弯能力、极富动态操控表现以及十足驾驶乐趣”的车型，这主要得益于更轻的发动机重量和后轮驱动布局。

车身尺寸方面，新车的长宽高分别为 4728/1929/1354 毫米，轴距为 2700 毫米。长长的发动机舱盖下，隐藏着的是一台排量更小的 2.0 升四缸动力装置，匹配源自 F1 赛车技术的 AMG 电动排气涡轮增压器和一套 48V 轻混系统。传动系统则采用一台 9 速双离合变速箱，负责将动力传递至后轮。

这台发动机本身可产生 310 kW 的最大功率和 500 牛米的峰值扭矩，电动机则可以在短时间内提供额外的 10 kW 的动力支持。这使得 AMG GT 43 比机械结构相近的 SL 43 敞篷跑车拥有额外 30 kW 的输出，但也比 V8 版本的 GT 53 少了 40kW。

根据梅赛德斯的说法，AMG GT 43 的 0-100 公里 / 小时加速时间为 4.6 秒，最高时速则可以达到 280 公里 / 小时。值得注意的是，这个加速成绩比同样拥有 416 马力但采用全轮驱动的梅赛德斯-AMG A 45 S 慢了 0.7 秒。

IT之家注意到，为了让消费者能够轻松区分 GT 43 与 V8 版本的 GT 53 和 63，梅赛德斯为其设计了独具特色的外观。经过重新设计的前保险杠取消了格栅延伸部分，取而代之的是更大尺寸的进气口。前后翼子板也更加纤细，搭配尺寸更小的侧翼板。后保险杠采用更为简洁的设计，取消了垂直排气口，并换装了四出圆形排气管 (取代了梯形排气管)。

对于想要进一步强化该车外观的人来说，AMG 提供了丰富的外观选装件，例如最大尺寸达 21 英寸的轮毂 (标准配置为 19 英寸)，固定式后扰翼，以及包含高光泽铬合金或黑色饰件的外观套件。

内饰方面，AMG GT 43 标配了 12.3 英寸数字仪表盘和 11.9 英寸用于 MBUX 信息娱乐系统的触摸屏。标准的 AMG 运动座椅采用 Nappa 皮革包裹，不过消费者还可以选装 AMG Performance 高性能座椅。当然，通过 Manufaktur 个性化定制服务，还可以获得更多个性化的选择。

底盘方面，GT 43 的前后轮距相比 GT 53 和 63 略窄。新车标配复合材料制成的刹车系统以及带五连杆前后桥、铝制减震器和轻量化螺旋弹簧的钢制弹簧悬挂系统。更高级的 AMG Ride Control 悬挂系统以及后轮转向系统均为可选配置。此外，AMG Dynamic Plus 动态套装还包含动态发动机支架、电子控制后桥限滑差速器、额外的“赛道”驾驶模式、车底主动空气动力学组件，以及黄色制动卡钳。

据悉，梅赛德斯-AMG GT 车系还将迎来插电混动 V8 旗舰版 E Performance 车型，其综合输出功率将超过 800 马力。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。