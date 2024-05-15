【IT之家评测室】佰维 NV7400 HEATSINK 固态硬盘体验评测：自带 RGB 散热战甲，综合素质优秀

4 月 12 日，新晋固态硬盘厂商佰维推出了一款自带 RGB 散热装甲的旗舰固态产品，佰维 NV7400 HEATSINK SSD，提供 512GB / 1TB / 2TB 三种存储规格可选，首发售价 459 元起。

相信去年国产固态硬盘大战时期，很多小伙伴或多或少都了解了佰维这个品牌，可能也研究甚至购买过它的 NV7400 标准版 SSD。

IT之家已经拿到了这块新发布的佰维 NV7400 HEATSINK 固态硬盘，它的实际表现如何，让我们一起来看看好了。

开箱用料

佰维 NV7400 HEATSINK 固态硬盘采用了黑色包装，包装正面的产品渲染图直接展示了亮灯后的效果，颇为炫酷。而包装盒正面右上方还标注了四大主板厂的灯效认证，说明该硬盘支持主流主板的灯光同步效果，这在目前主流固态硬盘产品中还是非常少见的。

IT之家这次拿到的是 1TB 版本，取下抽拉式封皮后，里面还有一层翻盖式内包装，支持磁吸，开箱时仪式感拉满，高级的包装质感也彰显着它身为旗舰固态的身份和待遇。

掀开内包装上盖，佰维 NV7400 HEATSINK 固态硬盘躺在厚实的海绵垫内衬层里，正面自带散热装甲，包装内还附送了一颗用于固定在主板 M.2 卡槽上的十字螺丝。

取出硬盘可以看到，装甲部分为黑色涂装，正面印有灰色全大写的 BIWIN Logo。装甲区域做了几处镂空，其中露出的亚克力材质表明了灯珠和发光位置。

而从侧面看过去就会发现，实际上亚克力灯带区域包裹住了硬盘的大部分区域，这也让上机后的灯光表现有了保障。产品装甲部分卡得非常严实，装甲上没有暗扣设计可以拆卸，因此无法看到固态上的主控芯片和存储颗粒信息。

翻到硬盘背面，PCB 表面平滑，并贴上了一条产品标签，上面印有各种产品认证标识，也说明佰维 NV7400 HEATSINK 固态硬盘为单面颗粒设计。

据官方介绍，这块佰维 NV7400 HEATSINK 固态硬盘采用了 PCIe Gen4x4 的旗舰级主控，支持 NVMe2.0 协议。存储颗粒则选用了高品质的 3D TLC 颗粒，最高支持 2TB 的存储容量。

随后我们将固态安装到 PC 上点亮，工作时佰维 NV7400 HEATSINK 固态硬盘确实可以发出五彩斑斓且柔和连贯的 RGB 效果，不刺眼也不会出现断层、闪烁问题，灯光效果高级。官方将它的中文名称作『七彩灵石』，我觉得形容得非常贴切。喜欢“光污染”装机的小伙伴若选择这块硬盘，那么机箱里从此又多了一个炫酷的 RGB 光源，性能瞬间提升 15%。

理论性能

在官方的产品宣传页面可以看到，佰维 NV7400 HEATSINK 固态硬盘 1TB 版本最高可以达到 7400MB/s和 6500MB/s的顺序读写速度，随机读写速度均可以达到 1000KIOPS，标称总写入数据量为 1000TBW，无独立缓存容量。

测试之前先交代一下这次的测试平台，处理器为英特尔酷睿 i7-14700K，主板类型为 B760M D5，内存类型为 DDR5 7600MHz 32GB*2 套条。我们将固态装在 CPU 下方的第一硬盘位，以下所有测试都基于该平台进行，结果仅供参考。

首先IT之家通过测试软件 CrystalDiskMark 对其进行理论读写跑分，在空盘状态下其顺序读取速度轻松跑到了 7100MB/s以上，写入速度跑到了 6600MB/s以上，4K 速度表现也非常不错，绝对是旗舰级的表现。当然，熟悉固态硬盘的小伙伴应该知道，之所以没有跑满官方宣传的 7400MB/s标称读取速度标准是因为 INTEL 平台 MPS 只有 256 字节，理论速度被限制在了 7.15GB/s。

所以我们也采用另一套 AMD 平台进行空盘跑分测试，此时 Q8T1 的顺序读取速度涨到了 7400MB/s以上，Q32T1 的读取速度也来到了 7298MB/s，更别说 4K Q32T16 的读取速度暴涨到 4178MB/s。

然后是 25% 轻度脏盘，此时顺序读写速度分别有 100MB/s以上的下降，4K Q1T1 读取速度下滑到 88MB/s，不过总体水平变化不大。

接着进一步在 50% 脏盘状态下继续跑分，顺序读写速度反而出现了一些反弹，4K Q1T1 读取速度在 84MB/s左右。

最后是 75% 脏盘状态下的跑分，顺序读取速度变化依旧不明显，不过此时顺序写入速度降低到了 1500MB/s左右。总体来看，在 1TB 容量的固态中，佰维 NV7400 HEATSINK 固态硬盘的稳定性表现不错。

再看看 4K 吞吐量方面的表现，佰维 NV7400 RGB HEATSINK 固态硬盘分别跑出了 1147KIOPS 和 1060KIOPS 的成绩，完美符合其双 1000KIOPS 的 4K 吞吐宣传，放在 PCIe4.0 规格的固态硬盘中也是较为突出的水平。

七读三写指的是 Q1T1 下以 4096 字节进行的七分读取 + 三分写入的混合读写测试，通常来说当你从硬盘中启动软件或者打开游戏加载、地图加载时，绝大多数使用的还是 4KiB 左右的超小文件，既有读取又有写入，读取操作占比更多，且硬盘的两种工作状态同时进行，所以这项测试非常贴合消费者的日常使用场景。

在原版 CDM 中可以调出该项测试组合，最终测出佰维 NV7400 RGB HEATSINK 固态硬盘 1TB 版本的七读三写成绩为 110MB/s，在IT之家的历史固态硬盘测试数据中，1TB 版本某国外旗舰 OEM 固态的七读三写分数为 105MB/s，说明这个表现相当可以。

当然，上面的七读三写表现是在空盘下进行的，我们也测试了 88% 填盘后的脏盘状态表现，可以看到七读三写成绩有一定程度的下降，来到了 82MB/s。

在 PC Mark 10 中，有专门针对固态硬盘的存储测试项目，并且分为了数据盘和系统盘 2 个项目。无缓盘最常用的就是数据盘测试，因为很多用户都会拿来存放数据，比如大型游戏，视频等文件，佰维 NV7400 HEATSINK 固态硬盘在数据盘测试项目中综合成绩为 3743 分，其带宽速度达到了 561.26MB/s，平均存取时间为 42us。

同时，我们也进行了系统盘测试项目，佰维 NV7400 HEATSINK 固态硬盘的最终成绩为 2848 分，其带宽速度为 433.20MB/s，平均存取时间为 56us，这样来看它更适合当作存储盘来使用。

实测表现

由于佰维 NV7400 HEATSINK 固态硬盘采用了 HMB 内存缓冲技术以及 SRAM 融合 SmartCache 架构，意味着它可以通过智能调用闲置内存沟通 CPU 与 SSD，用高速缓存大幅提高读写速度。

那现在我们就来测试下佰维 NV7400 RGB HEATSINK 固态硬盘 1TB 版本的缓存大小给到多少，缓内、缓外速度如何。我们通过 HD Tune PRO 这款软件，在读 + 写的零数据模式下，生成一个 200GB 大小的数据包，结果读取写入都在 6000MB/s左右，平均下来读写混合速度大约是 6064MB/s，读写曲线平滑有规律，符合全盘模拟的特征。

由于 HD Tune Pro 目前最大只能生成 200GB 的数据包，我们又采用了另一款对硬盘压力负载更大的软件 urwtest 进行全盘写入测试，看看它的缓存大小，缓内真实写入均速以及出缓存速度等表现。通过软件最后一行的实时写入数据来看，佰维 NV7400 HEATSINK 开始阶段的真实写入平均速度为 3300MB/s左右。

当写入容量来到 173339MB（约 169GB）左右时，写入平均速度会下降到 1368MB/s，这个容量数据非常有意思，后面我们会再次提到。

最后，当盘符空间剩余约 20%（200GB）左右时，速度会再次下降到 500MB/s，出缓后的速度还是可以让人接受的。

当然，由于 Window 系统的一些限制和规则，用户进行真实数据拷贝、复制时的速度表现会与上述软件测试的理论读写速度和实际读写速度均存在一定偏差，所以模拟固态盘对拷，盘内复制等测试也是很有必要的。巧的是，我们这次准备了 2 个大体积的单文件包，文件大小分别为 168GB 和 52.9GB，这个较大的文件包容量几乎与 urwtest 一级降速时的硬盘占用空间对应起来。

我们先看读取，将 52.9GB 的单文件从 NV7400 HEATSINK 中拷贝到其它 PCIe4.0x4 固态盘中，单文件实际最大读取速度为 2.98GB/s。进行双文件拷贝时，双文件实际最大读取速度为 1.88GB/s。

再看盘内复制，当硬盘中已经存在 2 个 168GB 大小的文件包时，直接向盘内复制粘贴其中一个单文件包，此时最大实际复制速度为 1.97GB/s。

不过前面也说了，urwtest 显示硬盘占用容量超过 169GB 左右时就会降速，虽然佰维 NV7400 HEATSINK 可以通过回收垃圾文件的方式，清理出部分缓存继续满速传输，但盘内复制的后半段，速度还是会骤降至 500MB/s，这与 urwtest 的测试结果基本一致。

然后是跨盘写入，和跨盘读取同样的方式，从其它 PCIe4.0x4 固态盘向佰维 NV7400 HEATSINK 中拷贝 52.9GB 大小的单文件包，单文件实际最大写入速度为 2.82GB/s，双文件实际最大写入速度为 2.27GB/s。

最后是温度表现，开机后不进行任何数据操作时我们打开 CrystalDiskInfo 软件进行查看，佰维 NV7400 RGB HEATSINK 固态硬盘 1TB 版本的待机温度为 39 度，非常凉爽。

重度负载的工作场景，我们以 urwtest 的全盘模拟写入测试为参考场景，向盘中连续写入 5 分钟数据包之后，CrystalDiskInfo 的温度来到了 47 度，竟然连 50 度还不到，这充分说明它的算法控温和马甲散热设计发挥了应有的作用，用户无需担心装不了主板自带散热装甲而可能出现的高温掉速问题。

总结

通过一系列的测试来看，佰维 NV7400 HEATSINK 固态硬盘 1TB 版本的综合表现符合旗舰 PCIe4.0x4 固态的水平。尤其是游戏用户可以重点考虑，毕竟相比标准版的 NV7400 固态，它不仅多了炫酷的 RGB 马甲，还自带高效控温算法，兼具高性能和稳定运行。当然，我会更推荐 2TB 的版本，毕竟 2000TBW 的总数据写入量相比 1TB 版本直接翻倍，给到的模拟缓存空间也会更加充裕。

另外，不少人对佰维这个品牌可能还比较陌生，但佰维实际上是一家存储业务广泛、技术实力成熟的大厂，在推出自有品牌存储产品之前，它已经为惠普、宏碁 / 掠夺者等一线 PC 品牌运营过不少存储产品。再加上这款固态本身支持 5 年质保和只换不修的售后政策，用户也完全不用担心质量和使用寿命。目前国内市场固态硬盘产品百花齐放，这款佰维 NV7400 HEATSINK 固态硬盘的推出，无疑是给了消费者一个可靠又个性的选择。

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