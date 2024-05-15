IT之家 5 月 15 日消息，SPARK 2024 腾讯游戏发布会定档 5 月 28 日，本次发布会将采取线上“视频号直播”的方式进行。

IT之家注意到官方放出的预告海报展示了《王者荣耀》《和平精英》《英雄联盟》《穿越火线》《元梦之星》《地下城与勇士》等游戏画面。预计将带来上述游戏最新进展。

其中，《地下城与勇士：起源》（后称《DNF》手游）官宣 2024 年 5 月 21 日正式上线。《DNF》手游原定 2020 年 8 月 12 日上线，但官方在 2020 年 8 月 10 日发布紧急公告，因游戏内防沉迷系统需要进行升级，《DNF 手游》延期上线。

腾讯在去年的 SPARK 2023 腾讯游戏发布会上共发布 35 款游戏产品相关信息、5 个技术项目。包括旗下游戏的系列 IP 的最新动态；全动飞行模拟机视景联合项目、游戏驱动机器人加速智能学习项目等跨行业合作项目发展进度等。

另外，腾讯 WeGame 发布会“游戏之夜”将于 5 月 19 日（周日）晚上 8 点开启，有数十款新作将在发布会亮相。官方给出了求生、行动、共鸣、侠义题材游戏预告。

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