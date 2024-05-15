西门子与富士康达成战略合作，提升生产自动化程度

IT之家 5 月 15 日消息，西门子近日与富士康科技集团（富士康）签署合作备忘录，通过此次战略合作，西门子与富士康将携手打造可扩展且无缝集成的工程和制造生态系统。

此次协议明确了双方将在多领域展开合作，进一步提升富士康的生产自动化程度，包括：电子制造服务（EMS）、电动车领域的创新业务模式，以及委托设计制造服务（CDMS）。

通过应用西门子工厂自动化解决方案和工业软件组合，双方将探索打造未来工厂的更多可能性。开放式数字商业平台西门子 Xcelerator 内全面的软件和解决方案套件，也将在优化富士康的工程和制造工作流程方面发挥关键作用，促进其运营效率和灵活性提升。

此外，通过此次合作，西门子将助力富士康进一步优化生产过程，减少能耗和碳排放，加速实现可持续发展。双方将通过应用数字化解决方案和专业知识打造生产过程碳排放的监测机制，推动电子制造业加速绿色转型。

IT之家附要点信息如下：

双方签署合作备忘录（MoU），携手践行可持续发展承诺

共同定义未来工厂和制造工艺标准

运用创新技术，促进信息通信及电动汽车产业加速升级

通过开放式数字商业平台西门子 Xcelerator，助力富士康提升运营效率及灵活度

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