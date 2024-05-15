华为 MateBook X Pro 笔记本新增“拂晓粉”配色，顶配 15699 元

IT之家 5 月 15 日消息，在今日的华为夏季全场景新品发布会上，MateBook X Pro 笔记本新增“拂晓粉”配色。

该机于今年 4 月发布，可选三个配色版本，而此次更新了特别的粉色外壳版本，IT之家小伙伴觉得好看吗？

该机重量仅 980g，14.2 英寸设计比 13.6 英寸的苹果 MacBook Air 更轻，采用航空级镁合金机身，全新华为云隼架构，首创金刚铝材料，搭配三段式主板。

性能方面，新机最高搭载酷睿 Ultra 9 处理器，可达 40W 性能释放，对比了苹果 MacBook Pro 14，重量更轻性能释放更高。余承东强调，MateBook X Pro 是目前唯一一款在 1 公斤以内搭载酷睿 Ultra 9 处理器的笔记本。

网速方面，华为全新 MateBook X Pro 搭载首款 3D 立体超材料天线，同样对比苹果 MacBook Pro 14 有 40%-50% 的提升。

该机还拥有全新智能音幕技术，字准率提升 200%，噪音抑制提升 230%，保留电脑前方主讲人的声音；配有 6 扬声器。

屏幕方面，该机配有 14.2 英寸 3120x2080 分辨率 120Hz 高刷屏，支持 10 点触控、100 万：1 对比度、减少 70% 反光、93% 屏占比、1000 尼特峰值亮度。

华为全新 MateBook X Pro 首次支持华为盘古大模型，带来多场景下的 AI 概要功能，可以快速提炼文字内容。

华为还与 WPS AI、文心一言、讯飞星火等合作，打造全面 AI 体验。

该机还配有全新压力触控板、140W 超级快充 Turbo，定价 11199 元起。

Ultra7 + 16GB + 1TB 定价 11199 元

Ultra7 + 32GB + 1TB 定价 12499 元

Ultra9 + 32GB + 2TB 定价 14999 元

Ultra9 + 32GB + 2TB 拂晓粉定价 15699 元

2024 华为夏季全场景新品发布会专题

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