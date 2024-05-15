IT之家，今天 13 岁！

在苍茫的大海上，狂风卷集着乌云。在乌云和大海中间，那抹艳红像一道闪电，韧意地飞翔……

到现在脑中还经常忆想起学生时代的那些背诵，当时总是不自觉地把各种场景加以联想，以让大脑能更轻易地予以刻记。这不，想着《海燕》的那篇，却不由自主地把场景里的角色替换成一个红色的身影，一个在脑中想了很多年却没能被设计师描画出来的IT之家机器人。

13 年前的今天，选择在了“国际家庭日”这么一天，软媒正式开通了IT之家（关于软媒和IT之家的前生今世，在《IT之家，十年》这篇里面有详述），苟日新日日新的前行，回首已近 5000 天。

在百万年的人类史和五千年的文明史里，5000 这个数字微不足道，但在我们个体有限的生命里，那是硕大无朋。人生不如意，十之八九，古人不欺我，不欺人。风雨无停，雪霜夹杂，但因为我们在做自己喜欢的事情，便不知疲倦地一路逆旅行来。就像上面说的那个红色的身影，坚定和热爱，便那么着韧意。5000 天里日复一日地重复，想着初心，念着使命，把持着信念。

13 岁，女孩子正是那豆蔻年华，男孩子也应习舞勺，进入了青少年。源于我的性格，人前疯人后静，IT之家也是一个这么如此的少年。静若处子的打磨产品，动若脱兔的内容执行。如真要对动和静加以主次，我还想用我这生最爱的四个字“静水流深”来回答。

老子说：“夫物芸芸，各复归其根。归根曰静，静曰复命。复命曰常，知常曰明。”

几千天的日复一日，IT之家静流远深。

年少的之家一天天长大，聚在这里的人和我们自身对它总是有着“完美”的执念，但真相是我们时刻斗争于各种病痛。那些关于评论风气、审核等诸般反馈，我们都在一一回应和处理。好处理的是事，难满足的是人。一事多面，人有各般，在难以让所有人都满意的时候，我们就需要把任何事都处理得公开透明，涉及隐私的除外。单单就评论区而言，现实环境要求我们不得不做一些约束，但违法违规违徳之外，我们努力捍卫大家的每一句话、每个观点，是与非对于每个人的标准都是不同的，毕竟，世界的美妙，就在于有各种颜色各种声音。

去年 12 岁时的纪念文章里，预告了我想做的一个产品，在今年的 1 月 12 日，“要知”App 已经发布！要知「要知」的，这是我给自己定制的一个产品，简单的不得了。也因为自己用就好，所以在之家和任何地方我们并没有去突出宣传，但今天想说的是，这么一个产品，它的日活跃人数在不停地新高。也许未来，我们会满足大家的心愿，对它再进行扩展更新，大家有啥想法可以在要知 App 的底部反馈入口提交想法。

好了，又到了最后感谢时间，感谢十几年来一路上相遇相伴相知相随的新老朋友们，感谢！

IT之家，13 岁生日快乐！IT之家的家人们，家庭日快乐！

刺客，软媒 CEO ——“散文家”，皮带之家 / 卫裤之家 / 广告之家 / 铺路机之家 / 挨踢之家 / 软粉之家 / 米粉之家 / 果粉之家 / 华为之家 / 汽车之家 / 基家…… 诸多之家大首领，IT之家一代目，“青岛水库”库长。

2024 年 5 月 15 日 15 点 15 分，国际家庭日，之家日。

人间风景，一抹艳红。

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