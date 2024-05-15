华为智能眼镜 2 方框太阳镜、FreeClip 耳夹耳机新配色“暖星云”发布

IT之家 5 月 15 日消息，在今日的新品发布会上，华为智能眼镜 2 推出了方框太阳镜版本，2299 元。

华为智能眼镜 2 于去年 9 月发布，共有五种款式：无框、飞行员、方形半框、钛空、金丝款式。

方框太阳镜采用了全框设计，镜片为深色用于遮阳，11 层镜片镀膜，镜腿部分的配置保持不变。

华为智能眼镜 2 扬声器镜腿最宽处降低 20%，仅 9.7mm；尾部最宽处降低 28%，仅 8.3mm；业界首发同向双振膜澎湃单元，喇叭振幅提升 40%，媒体播放响度提升 30%。

华为智能眼镜 2 可提供 11 小时聆听时间、9 小时通话时间，50 分钟充满，充电 10 分钟聆听 3 小时，支持 IP54 防尘防水；支持多设备畅连，搭载 HarmonyOS 的手机、平板音频自如切换，兼容搭载 Android、iOS、Windows 系统设备，支持颈椎健康 2.0。

IT之家从发布会获悉，华为 FreeClip 耳夹耳机新增配色“暖星云”，定价 1299 元。该耳机新增支持楼层级离线查找，支持单耳机、耳机盒独立查找，查找续航最长可达 9 个月。

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