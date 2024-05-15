微博宣布针对“奢靡浪费”“炫富拜金”等不良价值导向内容开展专项治理工作

IT之家 5 月 15 日消息，微博官方今日宣布：针对平台内“奢靡浪费”、“炫富拜金”等不良价值导向内容开展专项治理工作，清理“炫富拜金”等各类不良价值导向内容，对违规账号视程度予以阶段性禁言直至关闭账号处置。

IT之家附公告原文：

微博一直致力于营造文明、健康、和谐的社区生态环境，鼓励用户在平台创作或分享优质、真实、具有正向价值导向的内容，积极倡导理性、文明的消费观和价值观。为进一步打造向上向善的良好社区氛围，站方将针对平台内“奢靡浪费”、“炫富拜金”等不良价值导向内容开展专项治理工作，主要内容如下：

针对以下不良价值导向内容，站方将严格依据平台相关规定从严打击：

1.以“最贵”“天价”等为噱头，利用猎奇心理进行营销炒作豪车评测、豪宅展示等信息。

2.炫耀自身“二代家庭”“有钱人”，以他人视角炫耀“土豪朋友”，展示优越条件、歧视他人等信息。

3.以炫耀高额收入、奢侈消费的文案，打造“白手起家”“月入百万”“财富自由”等虚假人设的信息。

4.不正当使用人民币，故意展示大量现金、撒钱动作，配以夸张文案的信息。

5.未成年人出镜，使用大量奢侈品或发表不良言论，借以吸引流量进行炒作的信息。

6.其他为博流量恶意炒作、宣扬不良价值导向的内容。