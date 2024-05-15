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华为与成都高投等完成对鼎桥通信的收购，诺基亚全面退出

2024/5/15 15:52:12 来源：IT之家 作者：沛霖（实习） 责编：汪淼
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感谢IT之家网友 软媒用户1661855华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 5 月 15 日消息，鼎桥通信技术有限公司发生工商变更，原股东 TD TECH HOLDING LIMITED 退出，新增成都鼎桥控股有限公司为全资股东

IT之家此前报道， 2 月 29 日成都鼎桥控股有限公司成立，法定代表人为邓飚，注册资本 10 亿人民币，该公司由成都高新华盖通信股权投资基金合伙企业（有限合伙）、华为旗下深圳哈勃科技投资合伙企业（有限合伙）、成都高投电子信息产业集团有限公司共同持股。

同时，马库斯・彼得・罗道夫・博策等多位主要人员退出，新增徐亚平任董事长，徐直军阎力大等任董事，公司注册资本由 6200 万美元变更为约 5.05 亿人民币。

2 月 28 日上午，国家市场监管总局网站公布 2024 年 2 月 4 日至 2 月 17 日无条件批准经营者集中案件列表，其中包括华为技术有限公司与成都高新投资集团有限公司等经营者收购鼎桥通信技术有限公司股权案。

在此次交易前，华为和诺基亚合计持有鼎桥公司 100% 股权并共同控制鼎桥公司，其中华为持股 49%。交易后，华为、成都高投集团、成都高新集萃科技有限公司、华盖创业投资管理（北京）有限公司等经营者将通过其共同设立的持股公司合计持有鼎桥公司 100% 股权，共同控制鼎桥公司。此次交易前，诺基亚曾想把所持鼎桥公司股权卖给 A 股公司东方材料，遭到华为反对。

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关键词：鼎桥成都高投

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