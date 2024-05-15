“日本支付宝”PayPay 突发大范围故障：拥有超 6000 万用户，官方致歉

IT之家 5 月 15 日消息，据《朝日新闻》《读卖新闻》报道，日本软银公司旗下的无现金支付服务巨头 PayPay 于当地时间今日 12:15 左右突发故障，导致功能无法使用。用户尝试使用 PayPay 时，App 会弹窗提示“出错，请重试”。此次故障正好遇上饭点，影响了不少正在购买午餐的用户。

软银方面宣布，这项服务已经于当地时间 15:30 左右恢复。报道称，PayPay 拥有超过 6000 万用户，在使用二维码进行无现金支付的市场份额中约占 70%，此次故障影响范围广泛，波及多个地区。根据软银说法，PayPay 此次出现了“意料之外”的高负载，目前正在调查详细原因及影响。“对于由此可能造成的任何不便，我们深表歉意。”

IT之家注：PayPay 总部位于东京，它在日本的无现金支付领域占据优势地位。在 2018 年首次亮相后不久，该公司一度在 10 天内投入了 100 亿日元（约合 6700 万美元）进行现金返还活动，赢得了数百万用户的青睐，甚至导致 PayPay 系统多次宕机。

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