振华发布 LEADEX VII Platinum ATX 3.0 电源白色版，双白金认证

IT之家 5 月 15 日消息，振华在日本市场发布了 LEADEX VII PLATINUM PRO 电源的白色版本，本月 21 日正式开售。

此次推出的产品包括 1000W 和 1200W 两种规格，含税定价分别为 35980/40980 日元（IT之家备注：当前分别约 1666/1897 元人民币）。

振华电源产品在不同市场的称呼略有差异，不过根据这两款电源的认证型号格式（SF-1x00F14XP WH），可以确认在国内对应 LEADEX VII Platinum 系列电源的白色版。

LEADEX VII Platinum 白色版电源符合英特尔 ATX 3.0 规范，转换效率通过了 80PLUS 和 CYBENETICS 的白金牌认证。

该电源采用全模组设计，搭载了振华标志性的“九宫格”通用模组接口，采用转接的方式提供 12VHPWR 显卡供电。

LEADEX VII Platinum 白色版电源全部采用日系 105℃电容，搭载一颗支持低负载停转模式的 140mm FDB 轴承风扇。

LEADEX VII Platinum 白色版电源三维 150x150x86mm，振华方面为其提供 10 年质保。

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