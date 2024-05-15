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奇瑞汽车高管披露星途星纪元 ET 排产计划，下月拟排产 8000 台

2024/5/15 16:49:46 来源：IT之家 作者：清源 责编：清源
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IT之家 5 月 15 日消息，奇瑞星途营销中心总经理黄招根今日发文透露了星纪元 ET 的生产进度情况，他表示目前订单仍在快速增加，当前的订单比例为增程 58: 纯电 42

黄招根表示，本月生产计划为 5000 台，增程、纯电比例对半。其中，增程车型需要调拨 300 台用作试乘试驾车、媒体试驾车，本月可以向客户交付 2200 台，月底可能会受到物流发运的影响。

该车在 6 月的排产计划为 8000 台，增程、纯电车型比例为 60:40。（IT之家注：增程 4800 台、纯电 3200 台）。他表示，该车当前的产能瓶颈为宁德时代电池，电池生产准备周期为 45 天。官方将根据客户订单的先后顺序排产，也要考虑物流周期和板车运输，现在下定，常规品种争取 1-2 个月交付，选装车型可能要 2-3 个月，选装罗兰紫内饰时间可能要长一点

黄招根对未来的计划显得信心满满：“大厂的技术和质量优势，还有交付优势，就体现出来了。”

截至 5 月 11 日中午，该车订单已经突破 26000 台，将计划追加生产。新车 5 月 9 日晚上市，其中增程版售价 18.98 万元，纯电版售价 22.98 万元起。该车提供苍岭绿、云舒白、星夜黑、雾凇蓝和月影灰五种配色，长宽高为 4955 x 1975 x 1698mm，轴距 3000mm。

纯电版新车提供双电机布局，前后电机最大功率分别为 183kW / 230kW，零百加速 5.46s。增程版排量为 1499ml，最大功率为 115 千瓦，拥有 CLTC 纯电续航 200 公里，超过 1500 公里的综合续航表现，百公里亏电油耗为 5.2L。

纯电版本

  • 纯电 625 Pro：22.98 万元

  • 纯电 540 Pro 四驱：23.98 万元

  • 纯电 625 Pro 城市智驾：24.98 万元

  • 纯电 760 Max：27.98 万元

  • 纯电 655 Ultra：31.98 万元

增程版本

  • 增程 200 Plus：18.98 万元

  • 增程 200 Pro：20.58 万元

  • 增程 200 Pro+：22.58 万元

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关键词：奇瑞汽车星纪元ET

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