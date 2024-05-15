奇瑞汽车高管披露星途星纪元 ET 排产计划，下月拟排产 8000 台

IT之家 5 月 15 日消息，奇瑞星途营销中心总经理黄招根今日发文透露了星纪元 ET 的生产进度情况，他表示目前订单仍在快速增加，当前的订单比例为增程 58: 纯电 42。

黄招根表示，本月生产计划为 5000 台，增程、纯电比例对半。其中，增程车型需要调拨 300 台用作试乘试驾车、媒体试驾车，本月可以向客户交付 2200 台，月底可能会受到物流发运的影响。

该车在 6 月的排产计划为 8000 台，增程、纯电车型比例为 60:40。（IT之家注：增程 4800 台、纯电 3200 台）。他表示，该车当前的产能瓶颈为宁德时代电池，电池生产准备周期为 45 天。官方将根据客户订单的先后顺序排产，也要考虑物流周期和板车运输，现在下定，常规品种争取 1-2 个月交付，选装车型可能要 2-3 个月，选装罗兰紫内饰时间可能要长一点。

黄招根对未来的计划显得信心满满：“大厂的技术和质量优势，还有交付优势，就体现出来了。”

截至 5 月 11 日中午，该车订单已经突破 26000 台，将计划追加生产。新车 5 月 9 日晚上市，其中增程版售价 18.98 万元，纯电版售价 22.98 万元起。该车提供苍岭绿、云舒白、星夜黑、雾凇蓝和月影灰五种配色，长宽高为 4955 x 1975 x 1698mm，轴距 3000mm。

纯电版新车提供双电机布局，前后电机最大功率分别为 183kW / 230kW，零百加速 5.46s。增程版排量为 1499ml，最大功率为 115 千瓦，拥有 CLTC 纯电续航 200 公里，超过 1500 公里的综合续航表现，百公里亏电油耗为 5.2L。

纯电版本

纯电 625 Pro：22.98 万元

纯电 540 Pro 四驱：23.98 万元

纯电 625 Pro 城市智驾：24.98 万元

纯电 760 Max：27.98 万元

纯电 655 Ultra：31.98 万元

增程版本

增程 200 Plus：18.98 万元

增程 200 Pro：20.58 万元

增程 200 Pro+：22.58 万元

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