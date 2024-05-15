雷诺汽车发布未来自动驾驶战略，将与文远知行探索公交领域实践

IT之家 5 月 15 日消息，根据“文远知行 WeRide”官方公众号，雷诺汽车集团近日发布了未来自动驾驶战略，文远知行将深度参与雷诺在公共交通低碳出行领域的探索和实践。

根据计划，双方将于 2024 法国网球公开赛期间（5 月 26 日至 6 月 9 日）合作开通往返于赛事场馆与停车场之间的自动驾驶微循环小巴载人接驳服务。

雷诺首席技术官 Gilles Le Borgne 表示，期待双方在 2030 年前推出一系列自动驾驶低碳排放微循环小巴，满足欧洲各地区日益增长的绿色公共交通需求。

目前，文远知行已经在全球 7 个国家 30 个城市开展自动驾驶研发、测试及运营，提供网约车、随需公交、同城货运、智能环卫、高阶智能驾驶解决方案等多种服务，已经在中国、美国、阿联酋、新加坡四地取得自动驾驶牌照。

综合IT之家此前报道，上个月曾有外媒透露，雷诺已经与多家国内厂商（消息称为理想、小米）就智能电动汽车技术进行洽谈，为潜在技术合作铺平道路。雷诺 CEO Luca de Meo 3 月曾发表《致欧盟的一封信》，明确表态称反对欧盟对中国电动汽车启动反补贴调查，直言“完全对中国关上大门，将是最糟糕的回应”。

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