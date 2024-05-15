首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 智车之家>汽车新闻

今晚国内油价迎“两连降”，加满一箱 92 号汽油将少花 9 元

2024/5/15 17:32:31 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
评论：
感谢IT之家网友 爱合租深圳靓仔雨雪载途我抢了台 的线索投递！

IT之家 5 月 15 日消息，国家发改委宣布，新一轮成品油调价窗口将于今日（5 月 15 日）24 时开启。本次油价调整具体情况如下：汽油每吨下调 235 元，柴油每吨均下调 225 元。IT之家注意到，这也是今年以来国内油价首次“两连降”。

图源 Pexels

以北京市为例，具体油价调整如下：

89 号汽油由每升 7.67 元调整为 7.49 元，降低 0.18 元；

92 号汽油由每升 8.19 元调整为 8.00 元，降低 0.19 元；

95 号汽油由每升 8.72 元调整为 8.52 元，降低 0.20 元；

0 号柴油由每升 7.91 元调整为 7.72 元，降低 0.19 元。

全国平均来看：

92 号汽油每升下调 0.18 元；

95 号汽油每升下调 0.19 元；

0 号柴油每升下调 0.19 元。

按一般家用汽车油箱 50L 容量估测，加满一箱 92 号汽油将节省 9 元（全国平均）。

此次调价后，今年以来国内成品油价格呈“五涨三跌两搁浅”的格局。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：油价汽油

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用