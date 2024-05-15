今晚国内油价迎“两连降”，加满一箱 92 号汽油将少花 9 元

IT之家 5 月 15 日消息，国家发改委宣布，新一轮成品油调价窗口将于今日（5 月 15 日）24 时开启。本次油价调整具体情况如下：汽油每吨下调 235 元，柴油每吨均下调 225 元。IT之家注意到，这也是今年以来国内油价首次“两连降”。
以北京市为例，具体油价调整如下：
89 号汽油由每升 7.67 元调整为 7.49 元，降低 0.18 元；
92 号汽油由每升 8.19 元调整为 8.00 元，降低 0.19 元；
95 号汽油由每升 8.72 元调整为 8.52 元，降低 0.20 元；
0 号柴油由每升 7.91 元调整为 7.72 元，降低 0.19 元。
全国平均来看：
92 号汽油每升下调 0.18 元；
95 号汽油每升下调 0.19 元；
0 号柴油每升下调 0.19 元。
按一般家用汽车油箱 50L 容量估测，加满一箱 92 号汽油将节省 9 元（全国平均）。
此次调价后，今年以来国内成品油价格呈“五涨三跌两搁浅”的格局。
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