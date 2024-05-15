今晚国内油价迎“两连降”，加满一箱 92 号汽油将少花 9 元

IT之家 5 月 15 日消息，国家发改委宣布，新一轮成品油调价窗口将于今日（5 月 15 日）24 时开启。本次油价调整具体情况如下：汽油每吨下调 235 元，柴油每吨均下调 225 元。IT之家注意到，这也是今年以来国内油价首次“两连降”。

图源 Pexels

以北京市为例，具体油价调整如下：

89 号汽油由每升 7.67 元调整为 7.49 元，降低 0.18 元；

92 号汽油由每升 8.19 元调整为 8.00 元，降低 0.19 元；

95 号汽油由每升 8.72 元调整为 8.52 元，降低 0.20 元；

0 号柴油由每升 7.91 元调整为 7.72 元，降低 0.19 元。

全国平均来看：

92 号汽油每升下调 0.18 元；

95 号汽油每升下调 0.19 元；

0 号柴油每升下调 0.19 元。

按一般家用汽车油箱 50L 容量估测，加满一箱 92 号汽油将节省 9 元（全国平均）。

此次调价后，今年以来国内成品油价格呈“五涨三跌两搁浅”的格局。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。